Charles III. hatte Diener für seinen Teddy: Er hing noch mit 40 Jahren an seinem Plüschtier

Von: Annemarie Göbbel

Teilen

Eine neue Biografie legt eine unbekannte Leidenschaft König Charles III. offen. Seinen Kuschelbär aus Kindertagen behielt er bis in seine 40er-Jahre. Er hatte sogar einen Diener für seinen Teddy.

London – Bis König Charles III. (73) beruflich in die Fußstapfen seiner Mutter Queen Elizabeth II. (96, † 2022) treten konnte, musste er 73 Jahre alt werden. Womöglich hat der späte Antritt auch eine andere Verzögerung in seinem Leben zur Folge. In „The King: The Life of Charles III“, der neuen Biografie von Christopher Andersen, kommt der frühere Kammerdiener des heutigen Königs, Michael Fawcett (60) zu Wort und berichtet, dass er auch für die Pflege eines königlichen Stofftiers zuständig war – allerdings befand sich der Monarch da schon in seinen Vierzigern.

Treue Liebe zum Teddybär: König Charles III. hielt sein Spielzeug Jahrzehnte lang in Ehren

Jedes Mal, wenn das Bärchen repariert werden musste, wurde das ehemalige Kindermädchen Mabel Anderson (Berichten zufolge inzwischen 96 Jahre alt) aus dem Ruhestand geholt, um die notwendigen Reparaturen durchzuführen. Laut Fawcett war die Nanny „der einzige Mensch, der Nadel und Faden für Prinz Charles’ Teddybär verwenden durfte. Er sei schon weit über vierzig gewesen und jedes Mal, wenn der Teddy repariert werden musste, hätte man meinen können, es wäre sein eigenes Kind, das eine größere Operation hatte“, schreibt Andersen.

Der ehemalige Kammerdiener Michael Fawcett berichtet, dass er für alles zuständig war, von der Rasur des heutigen Monarchen Charles III. bis zur Pflege des Teddybären (Fotomontage). © Isabel Infantes/dpa & Friso Gentsch/dpa

Offenbar war die skurrile Teddyliebe nicht die einzige Marotte des damaligen Thronfolgers. Valet Fawcett war auch dafür zuständig, Zahnpasta auf die Zahnbürste mit Monogramm des Prinzen von Wales zu drücken, sein Gesicht zu rasieren, ihm beim Anziehen der Hosen zu helfen und seine Schuhe zu schnüren. Er legte den Schlafanzug des Royals zurecht und deckte sein Bett ab.

Der ehemalige Kammerdiener Ken Stronach berichtet in der Biografie von Charles III. Frühstück und Abendessen Er beschreibt ein Frühstückstablett des Regenten so, dass es „eine Tasse und eine Untertasse zur Rechten, mit einem Silberlöffel enthalten musste, der in einem Winkel von fünf Uhr nach außen zeigte. Die Butter muss in drei Kugeln serviert werden und gekühlt sein. Der königliche Toast liegt immer in einem silbernen Gestell, niemals auf einem Teller“, schreibt Andersen. Verschiedene Konfitüren, Gelees, Marmeladen und Honig werden auf einem separaten Silbertablett serviert. Zu Charles III. Abendessen gehörte fast immer ein grüner Salat mit einem weichgekochten Ei, aber die Eier waren eine Herausforderung für das Küchenpersonal. „Die Köche in der königlichen Küche bereiteten in der Regel mehrere Drei-Minuten-Eier zu, bevor sie sich vergewisserten, dass eines den Weichheits-Anforderungen des Prinzen entsprach“, schreibt Andersen. „Die Ausschussware wurde weggeworfen“.

Charles sei gewohnt zu bekommen, was er wolle, heißt es in der Biografie

Die hohen Ansprüche scheinen auch für Mitarbeiter gegolten zu haben. In dem neuen Werk wird laut pagesix auch behauptet, der Monarch sei „gemein“ zu Angestellten gewesen. Die höchsten Qualitätsstandards hätte Charles aber von seinen Gärtnern gefordert. Auf Charles’ Anwesen Highgrove in Tetbury bei Gloucestershire, notiert Andersen, erwartete den Chefgärtner täglich eine Liste von „Anweisungen und Beschwerden“, die „sein Chef mit roter Tinte geschrieben hatte“.

Freude, Trauer, Jubel: Die Meilensteine von Queen Elizabeths II. Regentschaft Fotostrecke ansehen

Offenbar war Charles nicht nur Teddybesitzer, sondern hatte auch tyrannische Züge: Der damalige Prinz sei auf seiner Veranda gestanden und habe angeblich Befehle durch ein grünes Megafon an seine Landschaftsgärtner gegeben. „Für jemanden, der sagte, er sei als Kind schikaniert worden, hatte Prinz Charles eindeutig Spaß daran, uns zu schikanieren“, sagte ein Mitarbeiter von Highgrove House, das der König inzwischen an Prinz William (40) gegeben hat, zu Andersen. „Er konnte freundlich und zuvorkommend sein, aber genauso oft war er launisch und gemein. Er hat nicht gezögert, dich zu beschimpfen, wenn du einen Fehler gemacht hast.“ Verwendete Quellen: pagesix.com