Von: Alica Plate

Danni Büchner begeistert im Strandkleid © Screenshot/Instagram/dannibuechner

Danni Büchner begeistert ihre Fans auf Instagram. In einem weißen Strandkleid steht die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin am Meer und lächelt in die Kamera. Ein Schnappschuss, für den sie etliche Komplimente absahnt.

Mallorca - Am 20. Juni stand für Danni Büchner ein besonderer Moment an - die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin feierte das Abschlussfest ihrer Zwillinge im Kindergarten. Anschließend ging es für die hübsche Brünette noch an den Strand. Auf Instagram veröffentlichte sie ein Bild im Strandkleid, das Fans extrem begeisterte.

Danni Büchners Zwillinge gehen ab diesem Sommer in die Schule

Nach den Sommerferien werden Jenna und Diego (die Büchners: Alle Infos zur „Goodbye Deutschland“-Familie um Danni Büchner und Tochter Joelina Karabas) in die erste Klasse gehen - für Mama Danni Büchner ein ganz besonderer Moment, der sie extrem emotional stimmte. Denn dass ihr verstorbener Mann Jens (†49) diesen besonderen Meilenstein der gemeinsamen Zwillinge nicht miterleben kann, ist für die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin ein trauriger Gedanke.

Nach dem Abschlussfest ihrer Kids ging es für Danni noch an den Strand - wohl auch, um auf andere Gedanken zu kommen. Während sie in ihrer Instagram-Story am Morgen nur schwer die Tränen zurückhalten konnte, scheint sie am Nachmittag bereits positiver gestimmt zu sein. In einem weißen Sommerkleid raubt sie ihren Fans auf Instagram den Atem.

Von „Beauty“ bis „super schick“: Fans feiern Danni Büchner im Strandkleid

„Ich hatte heute nach einer Abschlussfeier der Kids, noch einen tollen Strandtag mit den Kindern“, kommentiert sie den Schnappschuss. Dabei steht sie in einem weißen Strandkleid am Meer und strahlt in die Kamera. Ein Bild, das regelrecht auf Begeisterung bei ihren Fans trifft.

„Beauty“, kommentiert ein Follower das Bild des TV-Stars. „Super schick“, fügt ein anderer hinzu, während ein dritter meint: Sehr hübsch, du kannst auf jeden Fall deine Figur zeigen.“ Doch mit ihren Kids gemeinsam an den Strand zu gehen, scheint der 44-Jährigen nicht mehr so leicht zu fallen. Erst kürzlich offenbarte Danni Büchner, dass ihre Zwillinge am Strand „heimlich fotografiert“ wurden. Verwendete Quellen: Instagram.com/dannibuechner