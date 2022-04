„Lasst mich in Ruhe mein Eis essen“: Danni Büchners Tochter Joelina Karabas genervt von Ratschlägen ihrer Fans

Von: Alica Plate

Joelina Karabas gönnt sich ein Eis und macht ihren Followern klare Ansage © Screenshot/Instagram/joelinakrbs

Joelina Karabas hat keine Lust mehr, sich für alles auf Instagram zu rechtfertigen. Die Tochter von Danni Büchner machte ihren Followern deshalb nun erneut eine klare Ansage. Während sie sich am späten Abend ein Eis gönnt, stellt sie klar, dass sie auf die Ratschläge ihrer Fans verzichten kann.

Mallorca - Joelina Karabas steht zu ihrer Figur und reibt genau das auch ihren Fans auf Instagram immer wieder unter die Nase. Denn die Tochter von „Goodbye Deutschland“-Star Danni Büchner (alle News auf der Themenseite) hat keine Lust mehr, sich von anderen etwas sagen zu lassen. Genau das machte sie nun erneut deutlich, als sie sich spätabends ein Eis gönnt.

Joelina Karabas erntet immer wieder heftige Shitstorms

Einen fiesen Shitstorm haben sicherlich alle Instagram-Stars schon am eigenen Leib zu spüren bekommen. Auch Joelina Karabas (Alle Infos zur „Goodbye Deutschland“-Familie um Danni Büchner und Tochter Joelina Karabas) muss sich immer wieder fiesem Bodyshaming stellen. Doch statt den Kopf in den Sand zu stecken, geht sie das Problem an und lässt es sich nicht nehmen, ihre Kurven im Bikini zur Show zu stellen.

Dennoch meinen etliche Follower immer wieder sich in das Leben der hübschen Blondine einzumischen. Während ihr die einen vorwerfen, nicht zu arbeiten, geben ihr andere ungefragt Diät-Tipps. Genau an diese Fraktion richtete die 22-Jährige nun deutliche Worte.

„Ich gönne mir jetzt gleich noch ein Eis“, informiert sie ihre Follower, während im Hintergrund die neue Staffel der RTL2-Show „Kampf der Realitystars“ flackert. Dabei ahnt sie bereits, dass auf diese Aussage etliche Nachrichten folgen werden, mit Ratschlägen, auf die sie gut und gerne verzichten kann.

„Für die, die sagen, Kalorien am Abend - wer hat euch gefragt? Keiner! Also lasst mich mein schei* Eis essen“, macht Joelina ihren Fans daraufhin eine Ansage. Anschließend fügt sie hinzu: „Lasst mich doch essen, machen, anziehen, was ich will.“ Diese Message sollten nun hoffentlich alle ihre Follower verstanden haben. Kürzlich ärgerte sich Dannis Tochter jedoch über andere Dinge. Denn die vielen Feiertage schienen Joelina Karabas extrem zu nerven, wie sie auf Instagram klarstellte. Verwendete Quellen: Instagram.com/joelinakrbs