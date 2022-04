„Wenn du groß bist“: Schmerzhafte Erinnerung an Jens – Jenna soll Danni Büchners Hochzeitskleid tragen

Der viel zu frühe Tod von Jens Büchner geht Danni Büchner noch immer Nahe. Besonders dann, wenn sie auf gemeinsame Erinnerungen stößt. Beim Ausmisten ihres Kleiderschranks stieß sie kürzlich auf ihr Hochzeitskleid, dabei versprach sie ihrer Fünfjährigen später mal in genau diesem Kleid heiraten zu dürfen.

Mallorca – Danni Büchner (alle News auf der Themenseite) sortierte kürzlich ihr Ankleidezimmer, wobei sie auf ihr altes Brautkleid stieß. Eine schöne und gleichzeitig traurige Erinnerung, denn ihr Mann Jens Büchner starb am 17. November 2018 überraschend an Lungenkrebs. Doch das strahlende Gesicht ihrer jüngsten Tochter, die das Kleid kurzerhand anprobierte, zauberte der „Goodbye Deutschland“-Auswanderin im Nu wieder ein Lächeln ins Gesicht.

Danni Büchner hält die Erinnerung an Jens lebendig

Mit dem Tod ihres Mannes, der viel zu früh von der Welt ging, geht Danni Büchner (alles über Danni Büchner und Tochter Joelina) extrem offen um. Denn dem TV-Star ist wichtig, dass ihre Zwillinge ihren Vater in Erinnerung behalten. Deshalb schwelgt sie immer wieder gemeinsam mit ihnen in Erinnerung und schaut sich alte Fotos an.

Beim Aussortieren ihres Kleiderschranks stieß sie kürzlich auf ein ganz besonderes Kleidungsstück: Ihr traumhaftes Brautkleid, in dem sie 2017 Jens Büchner das Ja-Wort gab. Das weckte auch das Interesse ihrer Tochter Jenna, welche die weiße Robe anprobierte.

In ihrer Instagramstory vom 22. April teilte sie den wunderschönen Moment. Dabei versprach sie der Fünfjährigen, dass sie später dieses Kleid zu ihrer eigenen Hochzeit tragen kann. „Wenn du groß bist“, so Danni. Eine Aussage, die Jennas Augen zum Strahlen bringen. Doch bis zu diesem Moment müssen sich die beiden wohl erst noch etwas gedulden.

Auf Instagram plaudert Danni Büchner immer wieder interessante Details aus ihrem Leben aus. Dabei gestand sie kürzlich, extrem spät den Führerschein gemacht zu haben – die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin war zu dem Zeitpunkt schon stolze 36 Jahre alt. Verwendete Quellen: Instagram.com/dannibuechner