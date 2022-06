Gemeinsam mit Matthias Reim und Julian: Christin Stark mit Babyflasche auf der Bühne

Von: Lisa Klugmayer

Nach der Geburt ihrer Tochter musste Christin Stark länger als geplant pausieren. Auf Instagram gibt sie nun ihr Comeback bekannt. (Fotomontage) © Instagram/Christin Stark & IMAGO/Future Image

Nach der Geburt ihrer Tochter musste Christin Stark länger als geplant pausieren. Auf Instagram gibt sie nun ihr Comeback bekannt. Die nächsten Monate tourt die Schlagersängerin gemeinsam mit Matthias Reim und Julian durch Deutschland.

Am Bodensee - Während sich Christin Stark noch von der Geburt ihrer Tochter erholte, stand Matthias Reim schon kurz danach beim Schlagerfest.XXL auf der Bühne. Nun ist auch die Schlagersängerin wieder fit und wird nun die nächsten vier Monate gemeinsam mit Ehemann Matthias Reim und und Stiefsohn Julian auf Tour gehen. Einen ersten Einblick gab das Trio nun schon auf Instagram.

Seit dem 31. März sind Matthias Reim (Die erfolgreichsten deutschen Schlagersänger aller Zeiten) und Christin Stark erstmals gemeinsam Eltern geworden. Seitdem erholt sich die Schlagersängerin von der Geburt und hat sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Sogar ihre Album-Veröffentlichung musste verschoben werden und ihre Auftritte beim Schlagerfest.XXL wurden ebenfalls abgesagt.

Nun gibt es für Schlagerfans wieder gute Nachrichten: Gemeinsam mit Matthias Reim und Julian wird sie ab heute (2. Juni 2022) bis Anfang Oktober auf Tour gehen. Auf Instagram postet das Family-Trio jetzt ein Foto von den Proben: Alle drei sind von hinten zu sehen und halten ihr Mikrofon in der Hand. Süßes Detail: Christin Stark hält zusätzlich eine Babyflasche.

Christin Stark steht nach der Geburt von Tochter Zoe wieder auf der Bühne: Fans sind begeistert

Baby Zoe ist also auch mit auf große Tour. Unter das Foto schreiben die drei: „#showtime. Wir sind einsatzbereit! Die starken Reims“. Auch ihre Fans scheinen bereit für die Konzerte zu sein. Ein Fan schreibt: „Freuen uns schon auf Freitag“. Ein anderer Instagram-User kommentiert: „Das ist ja mal ein geiles Foto. Freue mich schon mega auf den 04.09. in Grömitz“. Ein dritter Kommentar lautet: „Christin, es freut mich sehr, dass du wieder am Start bist“.

Christin Stark wird in den nächsten Monaten wieder auf Tour gehen - gemeinsam mit Ehemann Matthias Reim und Stiefsohn Julian. Das feiern Schlagerfans natürlich so richtig, wie diese Kommentare beweisen (Fotomontage) © Instagram/Christin Stark

Der „Verdammt ich lieb ich dich“-Sänger scheint im Moment schwer beschäftigt zu sein. Mitte Juni steht Matthias Reim nämlich ebenfalls beim SWR4-Schlagerfest auf der Bühne. Auch mit von der Partie sind übrigens auch Beatrice Egli, Michelle und die Münchner Freiheit. Verwendete Quellen: Instagram/christin_stark