Prinzessin Leonor wird 18: Königin Letizia übt sich in Zurückhaltung

Von: Susanne Kröber

Um Kronprinzessin Leonor an ihrem 18. Geburtstag nicht die Show zu stehlen, griff Königin Letizia zu einem cleveren Style-Trick.

Madrid – Ein großer Tag für Spaniens Monarchie. Thronfolgerin Prinzessin Leonor feierte am 31. Oktober ihren 18. Geburtstag. Anlässlich dieses Meilensteins legte die älteste Tochter von König Felipe VI. (55) und Königin Letizia (51) ihren Treueeid auf die spanische Verfassung ab. „Ich schwöre, mein Amt gewissenhaft auszuüben, die Verfassung und die Gesetze zu wahren, die Rechte der Bürger und der autonomen Gemeinschaften zu achten und dem König die Treue zu halten“, so Leonor im Unterhaus des Parlaments in Madrid.

„Zu schlicht und gewöhnlich“: Königin Letizia erscheint in zehn Jahre altem Kleid zu Leonors Vereidigung

Für ihren 18. Geburtstag hatte sich Kronprinzessin Leonor, die kürzlich mit vielsagenden Blicken für Liebes-Spekulationen gesorgt hatte, ein ganz besonderes Outfit ausgesucht. Die frisch gebackene Volljährige erschien zur Vereidigung in einem leicht taillierten weißen Hosenanzug der spanischen Schneiderei Sastrería Serna, dazu trug sie gleichfarbige Pumps von Lodi (175 Euro) und Ohrringe von Gold & Roses im Wert von 1855 Euro. Damit auch wirklich alle Augen auf ihre Tochter gerichtet waren, übte sich Königin Letizia in Zurückhaltung.

Letizia, die als absolute Trendsetterin und Style-Queen bekannt ist, unterließ es diesmal, ihre trainierten Oberarme in Szene zu setzen. Stattdessen griff sie zu einem blauen Kleid von Carolina Herrera, das bereits zehn Jahre alt ist. „Es war zu schlicht und gewöhnlich für diesen Anlass“, bemängelt ein User bei Instagram. Doch genau das dürfte Letizias Absicht gewesen sein, um ihrer Tochter Leonor das Rampenlicht zu überlassen.

König Felipe VI. trägt Verband Zum ungewollten Hingucker geriet König Felipe, der zur Vereidigung von Prinzessin Leonor mit einem schwarzen Verband an der linken Hand erschien. Hintergrund ist eine Verletzung, die sich Spaniens König bereits vor Wochen beim Paddle-Tennis zugezogen haben soll, wie die spanische Zeitschrift Lecturas berichtet. Um den Heilungsprozess voranzutreiben, habe sich Felipe zu einem kleineren operativen Eingriff an der Hand entschieden.

Juan Carlos und Sofia nur bei privater Geburtstagsparty von Prinzessin Leonor dabei

Während Prinzessin Leonor von ihren Eltern und ihrer jüngeren Schwester Prinzessin Sofía (16) zur Vereidigung begleitet wurde, musste sie an diesem großen Tag auf die Unterstützung ihrer Großeltern verzichten. Wenig überraschend war Spaniens ehemaliger König nicht mit von der Partie. Juan Carlos I. (85) lebt seit August 2020 im Exil in Abu Dhabi, nachdem mehrere Ermittlungen gegen ihn eingeleitet wurden. Doch auch seine Ehefrau Sophia (84) durfte offenbar nicht an der Zeremonie teilnehmen.

Mama ist stolz: Königin Letizia überließ Prinzessin Leonor an deren 18. Geburtstag nur zu gerne das Rampenlicht. (Fotomontage) © IMAGO/ABACAPRESS/PPE

Verpassen wollte das frühere Königspaar den 18. Geburtstag der Enkelin aber nicht, weshalb sie laut Lecturas bei der abendlichen Party im Königspalast El Pardo dabei waren. Zwar musste Juan Carlos Madrid bereits gegen 22:00 Uhr wieder verlassen, die Feierlichkeiten werden laut spanischer Medienberichte aber dennoch als Zeichen der Versöhnung gewertet. Denn nicht nur Juan Carlos und Sofia feierten mit Prinzessin Leonor, auch König Felipes Schwestern Elena (59) und Cristina von Spanien (58) zählten zu den Gästen – eine Familienzusammenführung, die bei den spanischen Royals in diesem Rahmen äußerst selten stattfindet. Verwendete Quellen: Instagram, lecturas.com