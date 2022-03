Nach Babypause: Helene Fischer betritt erstmals wieder die Bühne - und spricht offen über ihre Verfassung

Helene Fischer stand am 27. März erstmals wieder auf der Bühne © dpa-Zentralbild | Jens Kalaene

Helene Fischer ist zurück! Knapp drei Monate nach der Geburt ihres Kindes stand sie am 27. März erstmals wieder auf der Bühne. Dabei macht sie ein ehrliches Geständnis - denn ganz so fit scheint sie noch nicht zu sein.

Grindelwald - Auf diesen Moment haben Schlagerfans mit Sehnsucht gewartet: Helene Fischer (37) steht nach der Babypause erstmals wieder auf der großen Bühne. Beim „SnowpenAir“ in Grindelwald kamen ihre Fans in den Genuss von Songs aus dem Album „Rausch“. Ein ganz besonderer Moment, auch für die frischgebackene Mutter.

Helene Fischer feiert nach Babypause ihr Bühnen-Comeback

Knapp drei Monate nach der Geburt gibt Helene Fischer auf der Bühne wieder alles. In einem lässigen schwarzen Outfit, samt Bikerjacke, stellt sie unter Beweis, dass sie nichts und niemand bremsen kann. Ein besonderer Moment, denn seit ihrem Auftritt bei „Wetten, dass..?“ bekam man die hübsche Schlagersängerin weder auf der Bühne noch in der Öffentlichkeit zu sehen.

Eine Auszeit, die ihre kleine Familie in vollen Zügen genossen hätte, wie Helene Fischer gegenüber Bild klarmacht: „Das musste auch sein. Wir waren zu Hause und haben es uns da gemütlich gemacht“, so die 37-Jährige. Doch die Freude endlich wieder die Bühne zu stürmen, war am 27. März nicht nur bei ihren Fans riesig - auch die Blondine fühlte sich sichtlich wohl.

Helene Fischer gesteht, dass sie derzeit noch nicht ganz fit sei

„Es ist so schön, bei Euch zu sein! Das ist heute unser Tag!“, eröffnet Helene ihr Konzert am Sonntagmittag in der Schweiz. Knapp zwei Stunden lang kommen ihre Fans in den Genuss von Klassikern und neuen Hits aus ihrem aktuellen Album. Kaum zu glauben, dass sie vor wenigen Monaten tatsächlich Mutter geworden ist.

Dennoch hat sich mit der Geburt ihres Kindes etwas verändert, wie sie im Gespräch mit Bild durchblitzen lässt. „So richtig fit bin ich noch nicht. Das dauert seine Zeit. Alle, die frisch Mama geworden sind, wissen das“, so Helene Fischer.

