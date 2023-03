Bühnen-Comeback: Roy Black wird auferstehen

Roy Black soll dank modernster Technik virtuell auferstehen © IMAGO / United Archives

Roy Black (†48) war einer der beliebtesten Schlagerstars Deutschlands. Viel zu früh starb er vor 32 Jahren im Alter von nur 48 Jahren! Jetzt soll er dank modernster Technik jedoch auferstehen.

Es war ein großer Schock für die Fans von Roy Black: Am 9. Oktober 1991 starb die Schlager-Legende im Alter von nur 48 Jahren an Herzversagen, allein in einer Fischerhütte in Heldenstein. Aber dank moderner Technologie soll Roy Black für seine Fans jetzt wieder auferstehen: Ein Computerprogramm soll dies mithilfe Künstlicher Intelligenz ermöglichen, sodass der beliebte Schlagerstar bald wieder live auf der Bühne steht. Wie das funktionieren soll? Die Produktionsfirma verriet gegenüber Bild.de, dass anhand von gesammelten Bewegungsmustern und Stimmproben ein Avatar von Roy Black erstellt wird.

Hierbei handelt es sich um eine digitale Version eines Menschen. Eine ähnliche Technik kam zuletzt bei ABBAs Mega-Show „Voyage“ zum Einsatz. Auch Roys Witwe Carmen (57) und die Kinder Natalie (31) und Torsten (31) sollen mit der geplanten Auferstehung einverstanden sein. Termin für das Überraschungs-Comeback soll dieser Sommer sein. Und das nicht ohne Grund: Denn in diesem Jahr jähren sich sowohl der 80. Geburtstag von Roy als auch der 30. Jahrestag der Serie ‚Ein Schloss am Wörtersee‘, in der der Sänger als Schauspieler mitwirkte. Für Fans gibt es also ganz schön viel zu feiern!

Comeback zum Geburtstag – dank modernster Technik!

Roy Black, der mit bürgerlichem Namen Gerhard Höllerich hieß, wurde 1943 in Schwabmünchen geboren. Nach dem Abitur studierte er zunächst Betriebswirtschaftslehre, schloss das Studium jedoch nie ab. Als Schlagerstar Roy Black wurde er mit Songs wie „Ganz in Weiß“ oder „Schön ist es auf der Welt zu sein“ berühmt. Von seiner ersten Single „Ganz in Weiß“ wurden sage und schreibe 2,5 Millionen Stück verkauft! In den 80er Jahren wurde es dann etwas ruhiger um Roy.

Die nun geplante Show soll im legendären Schlosshotel im österreichischen Verden stattfinden. Dort wurde die Serie „Ein Schloss am Wörtersee“ gedreht, mit der Roy Black Anfang der 90er Jahre ein großes Comeback feierte. Als Hotel-Chef „Lennie Berger“ spielte sich der Schlagerstar damals zurück in die Herzen seiner Fans. Abgelöst wurde Black in der dritten Staffel der Serie durch Uschi Glas (79), die die Rolle der Hotel-Chefin übernahm. Auch sie wird bei der großen Jubiläums-Sause erwartet – Nostalgie pur! Kein Wunder also, dass die Vorfreude unter Fans riesig sein dürfte. Und wer weiß: Vielleicht wird Roys Avatar ja sogar ein neues Lied zum Besten geben?