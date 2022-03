„So dankbar“: Bushido und Anna-Maria Ferchichi feiern Meilenstein ihrer Drillinge

Teilen

Bushido und Anna-Maria Ferchichi posten süße Einblicke in ihre Leben mit Drillingen © Instagram/bushido & Instagram/anna_maria_ferchichi

Der erste Brei ist ein besonderer Moment! Bushido und Anna-Maria Ferchichi sind dankbar für die Entwicklung ihrer Drillinge.

Kleinmachnow – Das erste Löffelchen Babybrei ist wohl für die meisten Eltern ein kleiner Moment zum Feiern. Doch für Bushido (43) und seine Ehefrau Anna-Maria Ferchichi (40) hat die Mahlzeit eine ganz besondere Bedeutung. Im vergangenen November wurden der Rapper und seine Liebste nämlich Eltern von Drillingen. Lange Zeit stand nicht fest, ob alle drei Mädchen die schwierige Schwangerschaft überstehen werden. Insbesondere die kleine Amaya bereitete den Ärzten Sorgen.

Jetzt scheinen sich die niedlichen Wonneproppen aber bestens zu entwickeln, wie Bushido in einem neuen Instagram-Post beweist. Auf dem Bild ist er mit Anna-Maria und Leonora zu sehen, liebevoll schauen die Eltern ihrer Tochter dabei zu wie diese erstmals einen Löffel Brei vernascht. Leonora selbst sieht allerdings noch etwas skeptisch aus. Mit ein bisschen Übung klappt das aber bald bestimmt schon besser.

Bushido und Anna-Maria Ferchichi sind überglücklich über die Gesundheit ihrer Drillinge

Dass ihre Mädchen gesund sind, ist für Bushido und Anna-Maria keine Selbstverständlichkeit. Deshalb feiert die Großfamilie das erste Löffelchen Brei offenbar umso mehr. „Im November wurde Amaya noch über eine Magensonde ernährt“, erzählt der „Mephisto“-Interpret in seinem Beitrag, „gestern bekam Leonora schon das erste Mal Babynahrung mit dem Löffel.“ Die stetige Entwicklung ihrer Babys ist für die Eltern eine riesige Erleichterung. Bushido schreibt weiter: „Wir sind so dankbar, dass wir diese Dinge heute erleben dürfen.“

Zusammen haben die Schwester von Sarah Connor (41) und der Rap-Mogul sieben Kinder. Aus einer früheren Beziehung brachte Anna-Maria bereits einen Sohn mit. In Bushidos Villa in Kleinmachnow bei Berlin wird es also langsam eng. Und die achtfachen Eltern können sich noch auf so einiges gefasst machen! Immerhin ist der erste Löffel Babynahrung nur ein Meilenstein von vielen, die dem Paar noch bevorstehen.