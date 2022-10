„Sie hat gezittert“: Fast alle Kinder von Bushido und Anna-Maria Ferchichi sind krank

Anna-Maria Ferchichi zeigt ihre Kinder auf Instagram. © Instagram/Anna-Maria Ferchichi

Bushido und Anna-Maria Ferchichi machen sich große Sorgen um ihre Kinder: Fast alle liegen flach. Auslöser ist unter anderem eine Streptokokken-Infektion.

Als Mutter von acht Kindern hat Anna-Maria Ferchichi (40) alle Hände voll zu tun. Erst vor wenigen Monaten wanderte sie zusammen mit ihrer Rasselbande und Ehemann Bushido (44) nach Dubai aus. Der stressige Umzug scheint nun einen Tribut von der Familie gefordert zu haben: Fast alle Kinder des Power-Couples sind krank geworden. In ihrer Instagram-Story verriet die Influencerin, dass es vor allem Tochter Aaliyah (10) und Issa (7) schlimm erwischt hat.

„Wir haben zwei Stunden beim Arzt gebraucht“, erzählte Anna-Maria. Glücklicherweise sei ihre Ärztin aber „echt tipptopp“ und habe sich gut um die Kleinen gekümmert. „Sie hat auch gleich Abstriche für Streptokokken gemacht und Influenza“, berichtete die mehrfache Mama. Dabei sei herausgekommen, dass ihre Kids eine Streptokokken-Infektion haben. „Deshalb auch das Fieber“, fügte Anna-Maria hinzu.

Leider sei der Arztbesuch „ein wenig nervenaufreibend“ gewesen. Wie gewohnt beschönigte das Model nichts und sprach ganz offen über die Herausforderungen einer Großfamilie. „Aaliyah musste auch dort ständig spucken und mit so einem kranken Kind dort ständig hin und her, fand ich echt nicht dolle“, offenbarte die brünette Schönheit. Ihr Sohn wiederum habe wild zu schreien begonnen, als es seiner Schwester schlecht ging. „Issa hat totale Panik bekommen, als sie gespuckt hat“, erklärte die besorgte Mama.

Anna-Maria Ferchichi: Krankenlager im Schlafzimmer

Um alle Kinder im Blick zu haben, durften sie anschließend eine Nacht in Anna-Marias Schlafzimmer übernachten. „Die Nacht war wild. Alle Mäuse haben bei mir geschlafen, wir haben alle Matratzen auf den Boden gelegt“, verriet die Schwester von Sarah Connor (42) ihren Followern am nächsten Morgen. Weil Ehemann Bushido in Deutschland war, musste sich die Achtfach-Mutter ganz alleine um den Nachwuchs kümmern. Glücklicherweise geht es mittlerweile bergauf. „Es geht schon viel besser als gestern“, freute sie sich.

Auch Anna-Maria selbst muss sich derzeit mit gesundheitlichen Problemen herumschlagen: Sie leidet an einer Blasenentzündung. Sohn Djibrail (9) wiederum hat gerade wieder mit seinem PFAPA-Syndrom zu kämpfen, das schubweise auftritt. Keine leichte Zeit also für die Familie Ferchichi…