Bushido und Anna-Maria Ferchichi zeigen ihr neues Zuhause: Palast samt Fahrstuhl

Anna-Maria Ferchichi zeigt auf Instagram ihr neues Zuhause in Dubai und bringt die Follower zum Staunen. Ihre Familie wohnt in einer riesigen Luxusvilla, die einem Palast ähnelt.

Dubai – Anna-Maria Ferchichi (41), Ehefrau von Rapper Bushido (44), hat ihren Followern auf Instagram einen Einblick in das neue luxuriöse Haus ihrer Familie in Dubai gewährt. Die Influencerin und Mutter von acht Kindern teilte die Highlights ihres neuen Domizils und präsentierte dessen stolz die üppige Ausstattung.

Die Familie ist nun scheinbar endlich in Dubai angekommen, auch wenn das neue Heim zum Teil noch einer Baustelle gleicht. Bislang hat die Ferchichi-Familie nämlich in zwei Übergangs-Unterkünften gelebt, während ihr neues Eigenheim sich im Bau befand. In ihrer Story erzählte Anna-Maria: „Ihr seht, es gibt noch eine Menge zu machen, in vier Wochen muss alles fertig sein“.

Doch was die Achtfach-Mama schon gezeigt hat, lässt die Betrachter staunen: Durch die Verwendung von Marmor im gesamten Haus wirkt die riesige Villa schon fast wie einen Palast. Weißes Interieur, hohe Decken mit opulenten Kronleuchtern, eine Wendeltreppe und sogar ein eigener Fahrstuhl: Hier wurde an nichts gespart.

Bushido und Anna-Maria Ferchichi beziehen bald einen regelrechten Palast, doch aktuell ist ihr Traumhaus noch eine Baustelle © Screenshot/Instagram/Anna-Maria Ferchichi

Mit dem Fahrstuhl auf die Dachterrasse

Der besagte Aufzug fährt übrigens bis zur Dachterrasse, hält auf allen drei Etagen. Die große Terrasse ist noch im Bau, der dort installierte Brunnen funktioniert aber bereits, wie die Hausherrin in ihrer Instagram-Story berichtete. Außerdem begeistert die Terrasse die Hauseigentümer schon jetzt mit einem traumhaften Ausblick auf Dubai.

Trotzdem ist im Hause Ferchichi nicht alles eitel Sonnenschein, denn verschiedene Ansichten zu den Bauarbeiten und der Hausgestaltung führen bei dem Paar scheinbar auch immer wieder mal zu Streit. „Wir streiten uns jedes Mal“, sagte Bushido in Anna-Marias Story zu seiner Frau, „weil Du einfach ausrastest und einfach so Sachen sagst, wo ich mir denke: Alter, das ist doch wohl nicht Dein Ernst“.