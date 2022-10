„Hab so ein Gefühl“: Bushidos Frau Anna-Maria Ferchichi glaubt an neuntes Baby

Bushido und seine Ehefrau Anna-Maria Ferchichi ziehen zusammen bereits acht Kinder groß. Möglicherweise wächst die Familie noch weiter.

Dubai – Es war eine riesige Überraschung als Bushido (44) und seine Ehefrau Anna-Maria Ferchichi (40) vor etwa einem Jahr feststellten, dass sie Drillinge bekommen werden. Schlagartig war das Paar nicht mehr Eltern von fünf, sondern acht Kindern. Die Schwangerschaft mit den drei Mädchen war eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Denn lange Zeit stand nicht fest, ob alle Babys gesund zur Welt kommen werden. Eigentlich war die Kinderplanung nach der Drillingsgeburt abgeschlossen — doch jetzt schlägt Anna-Maria bereits andere Töne an.

In der Doku-Serie „Reset“ auf RTL+ zeigen Bushido und Anna-Maria Ferchichi ihr neues Leben in Dubai. Vier Jahre lebte die Familie zuvor in Deutschland unter Personenschutz. Grund dafür: Die Trennung des Rappers von seinem Ex-Manager Arafat Abou-Chaker (46). In dem Emirat wollen der „Mephisto“-Interpret und die Schwester von Sarah Connor (42) jetzt ein ruhigeres Leben führen. Doch ist das mit acht kleinen Kindern überhaupt möglich?

Anna-Maria Ferchichi will möglicherweise noch ein neuntes Kind bekommen

Sowohl für Bushido als auch für Anna-Maria Ferchichi war nach der Geburt der Drillinge eigentlich klar, dass die Familienplanung abgeschlossen ist. Doch offensichtlich ist sich die achtfache Mutter da heute nicht mehr so sicher. „Ich denke, dass wir noch eins kriegen. Nicht jetzt, aber in zwei Jahren“, verrät Anna-Maria in der Dokusoap „Reset“, „ja, ich denke, das war‘s noch nicht. Ich will auch keins mehr. Es reicht. Aber irgendwie kann ich mir schon vorstellen, dass wir noch eins kriegen. Ich hab so ein Gefühl.“

Ob das weibliche Intuition ist? Warum Anna-Maria davon ausgeht, dass sie auch noch ein neuntes Mal Mutter werden wird, erklärt sie in der Sendung nicht. Es bleibt also abzuwarten, ob Bushido wirklich noch einmal Vater wird oder ob die beiden Eheleute es schlussendlich doch bei acht Kindern belassen.