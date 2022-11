Bushido macht Anna-Maria Ferchichi zweiten Heiratsantrag

Anna-Maria Ferchichi sagt zu ihrem Mann Bushido auch nach mehr als zehn Jahren noch „Ja"!

Seit über zehn Jahren sind Bushido und seine Anna-Maria Ferchichi schon verheiratet. Jetzt hat er ihr zum zweiten Mal einen Heiratsantrag gemacht und die 8-fache Mama hat natürlich Ja gesagt.

Abu Dhabi – Zur Feier von Anna-Maria Ferchichis 41. Geburtstag ist sie mit Ehemann Bushido (44, mit bürgerlichem Namen Anis Mohamed Youssef Ferchichi) im Gepäck gemeinsam nach Abu Dhabi gereist. Der Rapper gibt auf Instagram Einblicke in das mit Blumen und Fotos geschmückte Hotelzimmer der beiden. Auch das romantische Abendessen zeigte er auf dem sozialen Netzwerk. Jedoch nahm der Festschmaus, über den sich Anna-Maria als Geburtstagsüberraschung freute, noch eine ganz andere Wendung. Am Strand, inmitten eines riesigen Herzens aus Kerzen, machte der Musiker seiner Frau einen zweiten Heiratsantrag.

Anna-Maria könnte glücklicher kaum sein und natürlich gab es für sie nur eine richtige Antwort auf Bushidos Frage. Zum zweiten Mal hat sie Ja gesagt. Auf Instagram ließ sie ihre Fans an ihrem Glück teilhaben. In ihrer Story postete sie ein Bild von ihrem neuen Ring mit den Worten: „Es berührt mich noch mehr als beim ersten Mal vor 10,5 Jahren! Du kennst mich fast 12 Jahre, kennst all meine Fehler und Macken… Und dennoch möchtest du mich ein zweites Mal heiraten.“

Der beachtliche Klunker, mit dem der Rapper der Mutter seiner Kinder einen zweiten Antrag machte, stammt von dem US-amerikanischen Juwelier „Tiffany & Co.“. Eigentlich hatten die beiden vor, pünktlich zu ihrem 10. Hochzeitstag noch einmal zu heiraten. Jedoch wurde ihnen durch eine Corona-Erkrankung der Babys ein Strich durch die Rechnung gemacht. Diese schwierige Zeit liegt jetzt glücklicherweise hinter dem Paar und sie schauen positiv in die gemeinsame Zukunft. „Aber jetzt machen wir’s“, sagt Bushido.

Gemeinsam haben die beiden sieben Kinder, Anna-Maria brachte einen Sohn mit in die Ehe. Die Familie ist mittlerweile aus Deutschland ausgewandert und wohnt jetzt in Dubai.