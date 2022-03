Bushido macht seine Bettseite nicht mehr - Anna-Maria Ferchichi verzweifelt: „Erziehung zunichtegemacht“

Anna Maria-Ferchichi zeigt Ehemann Bushido und das Schlafzimmer in ihrer Instagram-Story © instagram.com/anna_maria_ferchichi

Bushido und seine Ehefrau Anna-Maria Ferchichi leben mit ihren acht Kindern gemeinsam in Berlin. Die 40-Jährige gibt immer mal wieder Einblicke in ihren Alltag. So zeigte sie ihren Fans und Followern auch, was derzeit im Hause Ferchichi so abgeht - und warum Bushido plötzlich nicht mehr sein Bett macht.

Berlin - Ja, auch Promis müssen sich regelmäßig um den Haushalt kümmern. Anna-Maria Ferchichi gibt regelmäßig Updates aus ihrem Leben und zeigt dabei auch ihren Ehemann Bushido. Der Rapper und seine Ehefrau hatten diesmal wohl eine kleine Meinungsverschiedenheit in Sachen Betten beziehen.

Anna-Maria Ferchichi hat 30 Kilo abgenommen und verrät Abnehmtipps: „Habe mein altes Gewicht wieder“

In ihrer vergangenen Instagram-Story erklärte die 40-Jährige, dass sie in den vergangenen Monaten sehr an sich gearbeitet hat: „Ich gebe mir eine Menge Mühe mit dem Sport. Ich habe meinen inneren Schweinehund überwunden, weil es mussten einfach 30 Kilo runter!“, so Anna-Maria.

Nun möchte sie auch ihre Fans und Follower motivieren und gibt ihnen ein paar Tipps. „Ich will oder ich möchte stolz sagen: ‚Ich habe es geschafft!‘ Ich habe mein altes Gewicht wieder. Ich habe meinen Körper zurück“, erzählte sie weiter.

Bushido macht sein Bett nicht mehr - Anna-Maria Ferchichi verzweifelt: „Erziehung zunichtegemacht“

Nun aber gab es eine gemeinsame Instagram-Story von ihr und Bushido. Diesmal ging es um das Ehebett: „Mein Mann hat vor zwei Tagen einen Bericht gelesen, in dem stand, dass Betten morgens NICHT gemacht werden sollten. Seitdem sieht seine Seite so aus. Danke (...), sie haben meine jahrelange Erziehungsarbeit mit nur einem Artikel zunichtegemacht“, kommentierte Anna-Maria ihr Video.

Darüber gibt es wohl noch einigen Diskussionsbedarf im Hause Ferchichi. Die 40-Jährige redet offen und ehrlich auf der Social-Media-Plattform Instagram über ihr Leben und gab auch zu, dass sie einen sehr intimen Eingriff an sich hat machen lassen. Verwendete Quellen: instagram.com/anna_maria_ferchichi