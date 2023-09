„Jahrelang abkassiert“: Bushido bekommt recht im Zivilprozess gegen Ex-Geschäftspartner

Der Gerichtsstreit zwischen Bushido und Arafat Abou-Chaker ist zugunsten des Rappers ausgegangen: Der Musiker erhält eine Millionensumme zurück.

Berlin – Bushido (44) kann aufatmen: Der Rapper hat im Zivilprozess gegen seinen Ex-Geschäftspartner Arafat Abou-Chaker (47) gesiegt. Der Clan-Boss muss ihm nun 1,8 Millionen Euro plus Zinsen erstatten. Das gab eine Sprecherin des Berliner Zivilgerichtes am Mittwoch (6. September) bekannt. Das Gericht urteilte demnach, dass Abou-Chaker nicht Bushidos Manager war – deshalb habe er auch zu Unrecht Einnahmen von dem Musiker erhalten.

Bushido kommentiert Gerichtsurteil auf Instagram

In dem Urteil hieß es laut Bild: „Obwohl der Kläger (Arafat) zu keinem Zeitpunkt als Manager des Beklagten (Bushido) tätig war, schlossen die Parteien am 30. Januar 2007 einen sogenannten Managementvertrag, in dem der Beklagte den Kläger (genannt ‚Management‘) mit seiner Vertretung und Interessenwahrnehmung beauftragte.“ Darüber hinaus wird berichtet, dass Bushido regelmäßig Rechnungen von Abou-Chaker bekommen habe. Teilweise seien 50 Prozent seiner Einnahmen an seinen ehemaligen Geschäftspartner geflossen. Laut Gerichtsurteil hätte Bushido die Zahlungen aber nicht tätigen müssen.

Auf Instagram äußerte sich Bushido zu der Entscheidung. „Ich bin so glücklich. Ich bin so, so glücklich“, jubelte er. „Es geht hier ums Prinzip: Jahrelang abkassiert, obwohl es rechtlich nicht in Ordnung gewesen ist.“ Der Rapper fügte hinzu: „Die Vertragsgeschichten, die dort in der Vergangenheit existiert haben, sind sittenwidrig.“

Bushido: Verliert er 700.000 Euro an den Fiskus?

Bis jetzt ist das Urteil noch nicht rechtskräftig. Sollte es so weit kommen, dann wird Bushido jedoch möglicherweise Abstriche machen müssen. Wie der Stern berichtet, soll der Musiker „dem Land Berlin Abgaben in Höhe von 726.529,99 EUR“ schulden. Und: Die Einziehung werde „hiermit angeordnet“. Diese Pfändungs- und Einziehungsverfügung soll vom Finanzamt Berlin-Mitte/Tiergarten stammen und sich Berichten zufolge auf das Urteil im Zivilprozess beziehen. Bushidos Medienanwältin Julia Bezzenberger wiederum gab an, dass es sich dabei um eine streitige Zinsforderung handle, „über die ein gerichtliches Verfahren anhängig ist“.

Auch gesundheitlich hatte der Rapper in den vergangenen Jahren mit Problemen zu kämpfen: In einem Interview verriet Bushido kürzlich, dass unter heftigen Schmerzen und Panikattacken leide. Verwendete Quellen: Bild, Instagram/bush1do, Stern