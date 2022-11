Bushidos Frau Anna-Maria Ferchichi mit Baby ins Krankenhaus eingeliefert

Von: Sarah Wolzen

Große Sorge um Amaya. Die jüngste Tochter von Anna-Maria Ferchichi und Bushido ist im Krankenhaus. Nach einer Viruserkrankung hat sich der Zustand des elf Monate alten Mädchens verschlimmert.

Dubai - Anna-Maria Ferchichi (40) kommt einfach nicht zur Ruhe. Die Ehefrau von Rapper Bushido (44) hat mit acht Kindern und ihrem Umzug in ein neues Heim eigentlich schon genug zu tun. Nun kommt zu dem ganzen Trubel auch noch die Sorge um ihre jüngste Tochter hinzu.

Anna-Maria Ferchichi muss mit jüngster Tochter ins Krankenhaus

In ihrer Instagramstory teilt die achtfache Mutter ihre Sorgen mit ihren über 493.000 Followern. Anna-Maria Ferchichi zeigt ihren Ehemann Bushido, der die elf Monate alte Amaya auf dem Arm hält. „Amaya und ich werden jetzt im Krankenhaus aufgenommen“, erklärt Anna-Maria. All ihre Kinder hätten das RS-Virus gehabt, doch bei Amaya habe sich daraus sogar eine Lungenentzündung entwickelt.

Anna-Maria Ferchichi und Bushido müssen mit ihrer kleinen Tochter Amaya ins Krankenhaus © Instagram: anna_maria_ferchichi & bush1do

Amaya und ihre Schwestern Leonora und Naima hatten keinen leichten Start ins Leben. Die Drillings-Schwangerschaft war sehr risikoreich, sodass Ärzte Anna-Maria Ferchichi sogar zur Abtreibung rieten. Doch Anna-Maria kämpfte um ihre drei Töchter und brachte sie am 11. November 2021 in Berlin per Kaiserschnitt zur Welt.

Das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) Das RSV ist ein weltweit verbreiteter Erreger von akuten Erkrankungen der oberen und unteren Atemwege in jedem Lebensalter und einer der bedeutendsten Erreger von Atemwegsinfektionen bei Säuglingen, insbesondere Frühgeborenen und Kleinkindern. In Saisonalität und Symptomatik ähneln RSV-Infektionen der Influenza. Ihre Verbreitung in der Allgemeinbevölkerung wurde lange Zeit unterbewertet. Nach aktuellen Schätzungen kommen RSV-Atemwegserkrankungen jedoch weltweit mit einer Inzidenz von 48,5 Fällen und 5,6 schweren Fällen pro 1.000 Kindern im ersten Lebensjahr vor.

Anna-Maria Ferchichi verbringt Nacht mit Amaya im Krankenhaus

Nun muss sie sich erneut Sorgen um ihre Jüngste machen. Zur Sicherheit verbringen Mutter und Tochter die Nacht im Krankenhaus. „Eine Nacht nur wir beide“, erklärt die Schwester von Sarah Connor. „Auch wenn die Umstände traurig sind, genieße ich die Zeit alleine mit ihr. Es ist das erste Mal“, so Anna-Maria in ihrer Instagramstory. Auch für Amayas beiden Schwestern sei die Zeit nicht einfach, verrät sie. Die hätten als sie ins Bett gegangen sind, nämlich nach ihrer Schwester gesucht.

Für die achtfache Mutter ist es nicht der erste Krankenhausbesuch in ihrer Wahlheimat Dubai. Erst kürzlich bekam Anna-Maria Ferchichi dort sieben Bluttransfusionen. Verwendete Quellen: instagram.com/anna_maria_ferchichi; rki.de