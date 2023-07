„Sehr deprimiert“: Jetzt meldet sich erstmals Bushido zur Fehlgeburt von Ehefrau Anna-Maria

Bushido und Anna-Maria Ferchichi hatten schon mit Nachwuchs Nummer 9 gerechnet, dann erlitt die vielfache Mutter eine Fehlgeburt. Nun bricht der Rapper im Netz sein Schweigen.

Dubai – Anna-Maria Ferchichi (41) und Bushido (44) machten erst vor einer Woche im Netz öffentlich, dass die achtfache Mutter erneut schwanger war. Acht Kinder, sieben davon gemeinsam mit Bushido, hat sie bereits. Der angekündigte Nachwuchs wäre Nummer 9 gewesen. Allerdings gab es von Anfang an gesundheitliche Komplikationen und dann folgte traurigerweise auch die Fehlgeburt. Jetzt hat sich der Rapper zum ersten Mal zu Wort gemeldet.

Bushido mit gemischten Gefühlen: Traurig wegen Fehgeburt, dankbar wegen der Familie

Auf Instagram öffnete sich Bushido, der mit bürgerlichem Namen Anis Mohamed Youssef Ferchichi heißt, seinen Fans und ließ sie an seinen Gefühlen teilhaben. Aktuell sind diese gemischt. Er freut sich, dass seine Frau und Kinder nach ihrer Deutschland-Reise wieder zurück in der Wahlheimat Dubai sind, ist aber auch traurig, weil es (vorerst) bei acht Kindern bleiben wird, nachdem Anna-Maria gerade eine Fehlgeburt erlitten hat.

Die meisten Fehlgeburten treten in den ersten 12 Wochen der Schwangerschaft auf Die meisten Fehlgeburten passieren – meist unbemerkt – in den ersten 12 Schwangerschaftswochen (Frühabort), aufgrund von schwerwiegenden Chromosomenveränderungen und Fehlbildungen, Infektionen, Stress oder anderen Faktoren. Eine Fehlgeburt ist für das betroffene Paar eine seelisch sehr belastende Situation. Vielen hilft es, sich mit anderen Betroffenen in Selbsthilfegruppen auszutauschen. Weitere Informationen zum Thema „Ein Kind verlieren“ finden Betroffene auf der Homepage der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA).

In seiner Story auf der Social-Media-Plattform bedankte sich Bushido zunächst bei den zahlreichen Fans, die ihm liebe Nachrichten geschickt und Anteil genommen hatten. Über seine aktuelle Gefühlslage sagte er gefühlvoll und offen wie selten: „Wir sind auch wirklich sehr deprimiert und wir schauen jetzt mal, was passiert. Aber wir sind zufrieden mit allem, was kommt.“

Zumindest hat er einen anderen Grund zur Freude, weil seine Familie, die gerade in Deutschland Anna-Marias Mutter besuchte, wieder in Dubai bei ihm zu Hause angekommen ist: „Meine Familie ist endlich wieder zu Hause. Ich bin so mega glücklich.“

Anna-Maria Ferchichi: Sie hatte mit der Fehlgeburt schon gerechnet

Schon letzte Woche sagte Anna-Maria Ferchichi, die den 20-jährigen Sohn Monty aus einer früheren Beziehung hat und mit Bushido bereits die Tochter Aaliyah (10), die Zwillinge Laila (10) und Djibrail (10), Sohn Issa (8) und im November 2021 die Drillinge Leonora, Naima und Amaya bekam, dass sie die Schwangerschaft für „nicht stabil“ halte.

Der Wert des Schwangerschafts-Hormons HCG war bei ihr zunächst sehr niedrig und dann plötzlich sehr hoch. „Es ist eine Fruchthöhle zu sehen, aber ein Hämatom direkt dort dran, deswegen blute ich seit Tagen auch ganz leicht. Sieht nicht so stabil aus“, erklärte sie in ihrer Instagram-Story.

Vor wenigen Tagen teilte Anna-Maria Ferchichi nach einem Arztbesuch dann die traurige Nachricht in den sozialen Medien, dass sie eine Fehlgeburt erlitten hat und erklärte: „Ich bin irgendwie nicht wirklich schlauer, außer zu wissen, dass es nicht intakt ist und wir kein Baby haben werden.“ Verwendete Quellen: Instagram/Bushido & Anna-Maria Ferchichi, vip.de