„Keiner weiß, was da los ist“: Calantha Wollny nimmt Bibi Claßen nach Trennung in Schutz

Calantha Wollny nimmt Bibi Claßen nach der Trennung von Julian in Schutz © Instagram/Bibi Claßen & Instagram/Calantha Wollny

Calantha Wollny spricht über die Trennung von Bibi und Julian Claßen. Die 21-Jährige ist genervt über die kursierenden Gerüchte.

Für Calantha Wollny (21) sind die Reaktionen auf die Trennung von Bibi und Julian Claßen ein rotes Tuch. Die Youtuber hatten sich vor kurzem getrennt, jedoch keine genaueren Details verraten. Die Fans spekulierten über die Trennungsgründe und einige gaben Bibi die Schuld an der Trennung. Nun äußert sich Calantha Wollny auf Instagram zu den Spekulationen im Netz.

Die 21-Jährige postete ein verschwommenes Selfie auf Instagram und schrieb darunter: „Ich muss hier mal etwas loswerden ... Ich finde es echt traurig, dass viele von euch meinen, ihren Mund aufzumachen, obwohl sie keine Ahnung haben und einfach nur spekulieren...“ Als Beispiel nennt Calantha Wollny dann die Trennung der Youtuber: „Bibi wird gehatet obwohl KEINER weiß, was da los ist!“

Calantha Wollyn ist wütend über die Gerüchte

Sie bezieht sich damit jedoch nicht nur auf Bibi und Julian Claßen, sondern fügt hinzu: „Und genau das tun die meisten von euch auch unter meinen Bildern, ich sage euch mehrfach, dass ich mich nicht zu Thema Cataleya äußern will und ich es privat halten möchte und was tut ihr? Ihr geht hin, macht mich runter, beleidigt mich und so weiter, aber wieso nehmt ihr euch das recht raus, jeden der in der Öffentlichkeit steht so runterzumachen und so vage Vermutungen aufzustellen?!“

Damit bezieht sich die 21-Jährige auf die Gerüchte über sie selbst, welche gerade kursieren. Denn es wird gesagt, dass sie sich mit dem Wollyn Clan zerstritten habe und aus dem Familienanwesen ausgezogen sei – Obwohl ihre Tochter aber weiterhin bei Oma Silvia Wollny leben soll.