Camilla erhält mit König Charles III. die Krone – Warum durfte Prinz Philip kein König sein?

Von: Annemarie Göbbel

Teilen

Camilla wird Königin neben Charles III. Prinz Philip war mit Queen Elizabeth II. verheiratet und blieb doch stets nur Prinzgemahl. Warum Philip nie den Titel „König“ tragen durfte.

London – Am 6. Mai wird König Charles III.(73) offiziell die Insignien seiner Herrschaft über Großbritannien überreicht bekommen. Camilla (75) wird an seiner Seite zur Königin gekörnt werden. Als König und Königin wird das Paar die Westminster Abbey verlassen. Auch Queen Elizabeth II. (96, † 2022) hatten zum Zeitpunkt ihrer Krönung am 2. Juni 1953 eine Ehemann an ihrer Seite. Gibt es ein Geheimnis, das die Krönung Prinz Philips (99, † 2021)verhinderte?

Die Thronfolge war entscheidend für Prinz Philips Schicksal und Titel

„Bei der Zeremonie wird Seine Majestät König Charles III. an der Seite der Königin gekrönt“, so der Palast in einer Erklärung vorab. Auch Prinz Philip (99, † 2021) stellte durch seine Heirat mit der jungen Königin sein Leben in den Dienst des Königreiches und nahm repräsentative Aufgaben wahr. Vor allem aber hatte er durch Zeugung des Nachwuchses den Fortbestand der Dynastie in der Monarchie zu sichern. Eine eigene Profilierung war nur in engen Grenzen und in Abstimmung mit dem Königshaus möglich, weshalb seine militärische Karriere ein frühes Ende nahm.

Camilla wird an König Charles’ III. Seite am 6. Mail gekrönt werden. Warum machte Queen Elizabeth II. ihren Mann Prinz Philip nicht dem entsprechend zum König? (Fotomontage). © UIG/Imago & i Images/Iamgo

Ein Prinzgemahl, so sagt es die Definition, ist der Ehemann einer regierenden Monarchin und ist offiziell mit „Königliche Hoheit“ anzusprechen. Das Protokoll sieht vor, dass ein König den höheren Rang als eine Königin belegt, deshalb kann der Ehemann einer Regentin nicht König sein. Umgekehrt kann die Ehefrau eines Regenten aber durchaus den Titel Königin führen.

Ein Blick in die Geschichte klärt die Titelfrage Weil es in der Vergangenheit mehr Könige als Königinnen gegeben hat, ist der Titel des Gemahls der Königin nicht wirklich festgelegt. Georg V. (70, † 1936), der Mann von Queen Mary (85, † 1953), trug den Titel „King Consort“, während der Gatte von Queen Victoria (81, † 1901) „Prince Consort“ genannt wurde. Das „Consort“ entspricht dem Titel „Royal Consort“ und bezeichnet ganz einfach den Ehepartner des Monarchen.

Prinz Philips Platz war immer einen Schritt hinter seiner Königin

Da König George VI. (56, † 1952), der Vater von Queen Elizabeth II., keine Söhne hatte, wurde seine erstgeborene Tochter Großbritanniens Staatsoberhaupt. Der Titel „König“ hätte Elizabeths Ehemann in der Rangfolge über die Königin gestellt. Daher musste Philip der Prinzgemahl bleiben. Laut Protokoll hatte Philip immer ein paar Schritte hinter seiner Königin zu gehen.

Im Oktober 2011 einigten sich die Commonwealth-Staaten darauf, die Thronfolgeregelung zu modernisieren und das männliche Erstgeburtsrecht abzuschaffen. Zur Gleichstellung der künftigen Ehepartner und damit das Recht zum König gekrönt zu werden, kam es aber nicht. Trotzdem gab es auch für Camilla trotz des eindeutigen Wunsches Queen Elizabeths II. sie als Queen Consort zu sehen, offene Fragen und bange Momente. Verwendete Quellen: people.com