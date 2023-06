„Camilla weiß, dass sie nicht zu weit gehen darf“: Königin lästert über Meghan in Ascot

Hat sich Königin Camilla die hohe Kunst der subtilen Seitenhiebe zu eigen gemacht? Ihr Diordress bei Royal Ascot sprach Bände, abgesehen davon, dass offenbar wenig subtil gelästert wurde.

Ascot – Von 20. bis 24. Juni 2023 findet das traditionelle Pferderennen Royal Ascot statt, das diese Woche erstmals von König Charles III. (74) in seiner Rolle als Schirmherr eröffnet wurde. Als in den Vereinigten Staaten lebende Ex-Royals dürfte das durch und durch britische Societyevent, bei dem die Hüte der Damen nicht verrückt genug sein können, bedeutungslos sein. Ihr Name war laut Page Six dennoch in aller Munde. Angeblich waren die Meghan (41) und Harry (38) sogar das Lästerthema schlechthin. Offenbar sogar bei den Royals auf der Ehrentribüne.

Alle seien glücklich, dass Meghan Markle und Prinz Harry nicht in Ascot wären

Wie Page Six erfahren haben will, gibt es Gerüchte darüber, wie glücklich alle sind, dass die Sussexes nicht da sind. Ein Insider berichtete, dass man sich auf der Royal-Tribüne besonders über die frostige Beziehung zwischen Königin Camilla (75) und der Herzogin von Sussex ausgelassen haben soll. Als subtilen Seitenhieb auf Meghan wurde Camillas Auftritt in einem eigens maßgeschneiderten Dior-Dress gewertet. Camilla könnte sich absichtlich für das High-End-Marke entschieden haben, nachdem es geheißen hatte, die Herzogin stehe kurz davor, einen lukrativen Deal bei der Luxus-Marke zu unterschreiben. Kurz darauf wurde das Gerücht bei The Telegraph von einer Quelle aus dem Modehaus jedoch dementiert.

Dass Meghan es womöglich gern gesehen hätte, sich mit Dior zu verbinden, war nach dem Rauswurf von ihrem Spotify-Vertrag, der zwar offiziell „im gegenseitigen Einvernehmen“ beendet wurde, war klar. Vermehrt sicherte in der Folge durch, dass sich Spotify für den Preis, den das Audio-Unternehmen hinblättern musste, offenbar mehr Inhalt und mehr echten Inhalt versprochen hatten. Keine gute Werbung für die Marke Sussex.

Meghans Stimme wurde nachträglich in die „Archetypus“-Clips eingefügt Bereits im November 2022 war durch eine Dankeskarte einer von Meghans angeblichen Interviewpartnerinnen für „Archetypus“ aufgeflogen, dass die Herzogin ihre Interviews gar nicht selbst geführt hatte. Doppelt bitter für Spotify, da Meghan ihnen im Eröffnungsclip vollmundig besonders authentische Clips versprochen hatte. Vermutlich zog der Streaming-Dienst auch deshalb die Reißleine und beendete die Kooperation.

„Camilla weiß, dass sie [bei König Charles] nicht zu weit gehen darf“

Eine Quelle, die beim britischen Hochglanz-Pferderennen teilnahm, erzählte Page Six weiter: „Camillas Freunde sagen, dass sie immer noch wütend auf Harry und Meghan ist“. Prinz Harry hatte in seinen Memoiren „Spare“, die im Januar erschienen waren und die dem Herzog von Sussex einen Bestseller bescherten, Camilla als „böse Stiefmutter“ bezeichnet. Nun könnte man sagen, dass Prinz Harry sich damit unbeliebt gemacht hat, nicht seine Frau. Aber die Quelle versichert: „Jeder gibt Meghan die Schuld an dem ganzen Schlamassel.“

Obwohl König Charles Camilla jeden Wunsch von den Augen abliest, ist Prinz Harry offenbar ein schwieriges Thema. Der Insider drückt es so aus: „Camilla weiß, dass sie nicht zu weit gehen darf, da Charles Harry immer noch liebt“. Seiner Einschätzung nach hat der Auftakt in Ascot, bei dem Charles und Camilla außer Rand und Band beim Pferderennen mitfieberten, gezeigt, wie beliebt sie bei den Briten sei. Die Königin werde es nicht riskieren, ihren schwer erkämpften Status zu ruinieren, indem sie sich mit Harry und Meghan anlegt. An Ascot Tag 2 trug Camilla übrigens laut Dailymail das gleiche Dress von Designerin Anna Valentine, das sie zu Harry und Meghans Hochzeit in der St George’s Chapel getragen hatte. EIn neuer, subtiler Wink? Verwendete Quellen: pagesix.com, mirror.co.uk, dailymail.co.uk