Royale Eiszeit: Prinz Harry trifft bei Krönung auf beleidigte Camilla

Prinz Harry ließ in seinen Läster-Memoiren „Spare“ kein gutes Haar an Königin Camilla. Bei der Krönung muss er mit einer Retourkutsche rechnen.

London – Erst nach heiklen Verhandlungen, die als „transatlantisches Ping-Pong-Spiel“ beschrieben wurden, hat der Buckingham-Palast angekündigt, dass Prinz Harry (38) am 6. Mai der Krönung in der Westminster Abbey beiwohnen wird – ohne Meghan Markle (41), Archie (3) und Lilibet, (1) die in Kalifornien bleiben. Das Paar hatte die Beantwortung der Einladung wochenlang hinausgezögert, was die Organisatoren, die sich um komplexe Sitzpläne, Transport und Sicherheit für hochrangige Mitglieder der königlichen Familie, Staatsoberhäupter und andere Würdenträger kümmern mussten, vor zusätzliche Probleme stellte.

Prinz Harry erwartet zur Krönung im Mai ein frostiger Empfang

Für Prinz Harry wird die Zusammenkunft mit seiner Familie nach der Veröffentlichung seiner Memoiren „Spare“ kein Spaziergang, im Gegenteil, die Royals werden über die einfachste Begrüßung hinaus kein Interesse haben, mit Harry zu sprechen. Von dieser Peinlichkeit abgesehen, hat sein Bruder Prinz William nach heftigen Angriffen vermutlich nicht vor, überhaupt ein Wort mit seinem jüngeren Bruder zu wechseln, bis auf seine Cousinen Prinzessin Eugenie (33) und Prinzessin Beatrice (34) wird er sich vor kalten Schultern und eisigen Blicken kaum retten können. Traut man dem gegenwärtigen Palastgeflüster, wird es sehr unangenehm für den Herzog von Sussex werden.

Nach den verbalen Tiefschlägen gegen seinen Vater und seinen Bruder vergisst man schnell, dass Prinz Harry auch die künftige Königin Camilla in aller Öffentlichkeit als „gefährlich“ und als „Schurkin“ bezeichnet hat, die „über Leichen gehe“, ginge es darum, ihr Image aufzupolieren. Eine Stellungnahme blieb aus, doch nun berichtet eine gute Freundin Camillas in der Sunday Times erstmals, was wirklich in der Queen Consort vorging. „Es war kein Aufstampfen mit den Füßen oder Zähneknirschen – es war eher ein Augenrollen.“ Im Interview gab Fiona, die Marchioness of Lansdowne (68), zudem neue Details preis.

Transatlantisches Ping-Pong-Spiel In „Spare“ schrieb Harry über Camilla: „Ich habe komplexe Gefühle, weil ich eine Stiefelternteil bekommen habe, von der ich dachte, dass sie mich kürzlich auf ihrem persönlichen PR-Altar geopfert hat.“ Er gab an, dass die Frau seines Vaters den Medien Geschichten über die königliche Familie, insbesondere über Meghan, zugespielt habe, um ihr Image aufzubessern. Harry sagte auch, dass er und sein Bruder William ihren Vater „angefleht“ hätten, Camilla nicht zu heiraten, weil sie befürchteten, sie würde ihre „böse Stiefmutter“ werden. In einem weiteren Schlag bezeichnete Harry Camilla als „gefährlich“ und als „Schurkin“, die „Leichen auf der Straße“ hinterlässt, weil sie das Bild der Öffentlichkeit von ihr verändern will.

Camilla sei „verletzt“ von Harrys Anschuldigungen: „Natürlich stört es sie, natürlich tut es weh“

„Natürlich stört es sie, natürlich tut es weh. Aber sie lässt es nicht an sich heran. Ihre Philosophie ist immer: Mach keine Sache daraus und es wird sich legen“, sagte sie gegenüber Sunday Times. Im Jahr 2022 wurde Fiona zur Gefährtin der amtierenden Königin ernannt. Sie ist auch die Patin von Camillas Tochter Laura Lopes (45) und ist schon seit der Zeit mit der Königin befreundet, als in den 1990er Jahren Details über ihre Beziehung zu Charles III. (74) bekannt wurden.

Sie attestiert Camilla auch eine entspannte Einstellung zu ihrem neuen Titel als Königin. Camilla hätte „nicht in einer Million Jahren gedacht, dass sie Königin werden würde. Es war schon beängstigend, als Camilla Charles heiratete, aber nichts, womit sie nicht fertig geworden wäre. Sobald sie verheiratet waren, wusste sie, was auf sie zukommen würde“, sagt Fiona. Camilla selbst hat zugegeben, dass ihre Beziehung zum damaligen Prinzen von Wales sie sehr belastet hat. In einem Artikel zu ihrem 75. Geburtstag sagte sie der britischen Vogue: „Es ist nicht leicht. Ich wurde so lange kritisch beäugt, dass man einfach einen Weg finden muss, damit zu leben.“ Dass Prinz Harry die Krönung Camillas aus einer völlig anderen Perspektive sieht, dürfte klar sein. Verwendete Quellen: dailymail.co.uk, thetimes.co.uk, vogue.co.uk

