Bachelor-Traumpaar Serkan Yavuz und Samira sind verlobt – auch Ex Carina Spack gratuliert

Von: Diane Kofer

Serkan Yavuz und Samira Klampfl haben sich bei „Bachelor in Paradise“ kennengelernt und sind mittlerweile Eltern einer Tochter. Jetzt sind sie auch verlobt.

Regensburg – Bei ihren ersten Datingshow-Erfahrungen bei „Der Bachelor“ und „Die Bachelorette“ konnten Serkan Yavuz (30) und Samira Klampfl (29) nicht die große Liebe finden. Bei der zweiten Chance – „Bachelor in Paradise“ 2021 – sah das aber anders aus: Die beiden verliebten sich ineinander und durften schon kurz nach Ausstrahlung der RTL-Sendung ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs begrüßen. Jetzt geht ihre Liebesgeschichte weiter – Serkan und Samira wollen heiraten.

Freudentränen: „Bachelor in Paradise“-Star Serkan Yavuz hält um Samira Klampfls Hand an

Via Instagram verkündete das Paar jetzt die freudige Nachricht ihrer Verlobung. In einem Video ist zu sehen, wie Serkan am Strand vor seiner Traumfrau auf die Knie fällt und ihr die Fragen aller Fragen stellt. Samira überlegt nicht lange und fällt ihrem Partner unter Freudentränen in die Arme. „Sie hat ‚Ja gesagt‘“, schreibt der Regensburger zu dem Beitrag.

Was den Fans besonders auffallen dürfte: Unter dem Social-Media-Video gratulieren nicht nur zahlreiche Kollegen aus dem Bachelor- und Trash-TV-Universum. Auch Serkans Ex-Freundin Carina Spack (27) gehört zu den Gratulanten – und das, obwohl die zwei damals nicht gerade im Guten auseinandergegangen waren. „Glückwunsch euch beiden und eurer Familie. Auf dass es für immer hält“, meldet sich das TV-Sternchen mit lieben Worten. Bald sind Serkan und Samira auch im „Sommerhaus der Stars“ zu sehen. Verwendete Quellen: Instagram/ serkan_yavuz