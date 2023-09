Schwedischer König Carl Gustaf feiert 50. Thronjubiläum

König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia im Jahr 2022. © Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Foto/AP/dpa

Es ist ein freudiger und musikreicher Tag, der dem schwedischen König sein goldenes Thronjubiläum versüßt. Hochfeierlich wird das halbe Jahrhundert auf dem Thron gefeiert.

Stockholm (dpa) - Das milde Lächeln im Gesicht des Monarchen dürfte keinen Zweifel daran lassen, was er von diesem feierlichen Tag gehalten hat: Mit reichlich Musik und Ehrengästen aus ganz Nordeuropa hat Schwedens König Carl XVI. Gustaf sein goldenes Thronjubiläum gefeiert.

Nach 50 Jahren auf dem Thron wohnte der 77-Jährige am Freitag in Stockholm unter anderem einer feierlichen Wachablösung bei, ehe er sich an der Seite seiner versammelten Familie gut gelaunt auf dem Schlossbalkon zeigte. Am Abend hieß er gut 400 geladene Gäste zu einem Jubiläumsdinner willkommen.

„Seit einem halben Jahrhundert habe ich die Freude und das Privileg, Staatsoberhaupt unseres Landes zu sein“, sagte Carl Gustaf in einer ebenfalls am Abend ausgestrahlten Ansprache an das schwedische Volk. Besonders wichtig sei dabei das Vertrauen gewesen, das ihm die Bevölkerung des Landes entgegengebracht habe und bringe. „Eure Unterstützung ist für mich von unschätzbarem Wert gewesen. Und dafür möchte ich heute meinen tiefen und herzlichen Dank aussprechen.“

Die gemeinsame Reise der vergangenen 50 Jahre sei imponierend gewesen, sagte Carl Gustaf. „Es ist meine Hoffnung, dass ich unserem Schweden jetzt und in den kommenden Jahren in guten wie in schlechten Zeiten weiterhin dienen kann.“ Wie er seine Rolle interpretiert, offenbarte der Regent kurz darauf in seiner Willkommensrede zum Beginn des Banketts: „Meine Rolle als Monarch besteht darin, für das Alte einzustehen und gleichzeitig das Neue zu umarmen.“ Dann richtete er noch einige rührende Worte an seine Königin Silvia. „Eine bessere Lebensbegleiterin hätte ich niemals bekommen können“, sagte er.

Carl Gustaf wurde nach dem Tod seines Großvaters am 15. September 1973 König von Schweden. Damals war er erst 27 Jahre alt. Dass er so früh in die königliche Verantwortung geworfen wurde, lag auch daran, dass sein Vater 1947 bei einem Flugzeugabsturz in Kopenhagen ums Leben gekommen war. Carl Gustaf war zu diesem Zeitpunkt gerade einmal neun Monate alt gewesen.

Schwedische Monarchie heute sehr beliebt

Die schwedische Monarchie befand sich damals in der Krise. Heute genießen die Royals des skandinavischen EU-Landes dagegen große Beliebtheit. Das liegt zu einem großen Teil auch an Carl Gustafs Frau, der aus Heidelberg stammenden Königin Silvia (79), die der Schwede bei den Olympischen Spielen 1972 in München kennengelernt hat. Auch ihre drei Kinder - Kronprinzessin Victoria (46) und ihre Geschwister Prinz Carl Philip (44) und Prinzessin Madeleine (41) - haben zur großen Beliebtheit des schwedischen Hofes beigetragen.

Carl Gustaf selbst hat sich in den fünf Jahrzehnten auf dem Thron den Respekt der Schwedinnen und Schweden erarbeitet. Heute ist er der am längsten amtierende Monarch der schwedischen Geschichte. Überhaupt zählt er zu den dienstältesten Amtsträgern der Erde - in europäischer Hinsicht überragt ihn nur Dänemarks Königin Margrethe II. (83), eine Cousine von Carl Gustaf, mit ihren über 51 Jahren auf dem Thron.

Margrethe erwies Carl Gustaf mit ihrer Anwesenheit am Freitag ebenso die Ehre wie die Staatsoberhäupter der weiteren nordischen Länder, Norwegens König Harald V. (86), Finnlands Präsident Sauli Niinistö (75) und der isländische Präsident Gudni Jóhannesson (55).

Glückwünsche vom Bundespräsidenten

Deutschlands Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte schon vorab seine Glückwunsche nach Stockholm geschickt. „In dem halben Jahrhundert Ihrer Regentschaft haben Sie es vermocht, den Bürgerinnen und Bürgern Schwedens Halt und Orientierung in einem sich wandelnden, vereinten Europa zu geben – getreu dem Wahlspruch, unter den Sie Ihre Regentschaft gestellt haben: "Für Schweden – mit der Zeit"“, würdigte Steinmeier den Jubilar. „Dazu gehört nicht nur Klugheit und harte Arbeit, sondern es braucht vor allem eine innere Haltung, die Sie, Majestät, besonders auszeichnet – selbstbewusst und gelassen zugleich. Dafür empfinde ich allergrößten Respekt.“

Respekt erwiesen Carl Gustaf auch Hunderte Schaulustige, die die Feierlichkeiten am Schloss dicht gedrängt und teils mit blau-gelben Schweden-Flaggen in den Händen verfolgten. Ein Highlight waren dabei die Lieder, die ein aus 130 Kindern und Jugendlichen bestehender Chor am Nachmittag zu Königs Ehren sang. Darunter war der klassische „Kungssången“ (Königslied) von C.V.A. Strandberg und Otto Lindblad und „Vi är blommor“ (Wir sind Blumen) von Georg Riedel.

Schon bei der vorherigen Wachablösung vor dem Königsschloss hatte Musik eine prägende Rolle gespielt. Mehrere Kapellen musizierten für den Monarchen, nachdem schon bei einem feierlichen Gottesdienst in der Schlosskirche am Vormittag viel gesungen worden war.

Mehr Feierlichkeiten am Wochenende

Nach dem eigentlichen Jubiläumstag geht es mit den Feierlichkeiten noch einen Tag weiter. Zusammen mit Königin Silvia wird Carl Gustaf am Samstag unter anderem mit einer Pferdekutsche durch das Zentrum der schwedischen Hauptstadt fahren. Ein kostenloses Konzert vor dem Schloss beschließt das Jubiläum im Anschluss.

Dabei soll unter anderen die zweifache schwedische Eurovision-Song-Contest-Gewinnerin Loreen („Euphoria“, „Tattoo“) auftreten. dpa