„Noch kein Silikon und 15 Kilo weniger“: Carmen Geiss zeigt, wie sie in den Achtzigern aussah

Von: Stella Rüggeberg

Carmen Geiss erinnert sich an alte Zeiten zurück und teilt alte Model-Bilder auf Instagram © Carmen Geiss Instagram & picture alliance / dpa | Rolf Vennenbernd

Auf Instagram teilt Carmen Geiss alte Model-Fotos mit ihren Fans. Ohne Silikon und mit 15 Kilo weniger ist die Frau von Robert Geiss kaum wiederzuerkennen.

Carmen Geiss (56) ist nicht nur Unternehmerin und TV-Persönlichkeit, in den Achtzigern hat die 56-Jährige auch als Model gearbeitet. Auf Instagram erinnert sich Carmen Geiss nun an die alten Zeiten zurück und teilt alte Fotos in knappen Badeanzügen.

Auf den Bildern räkelt sich Carmen in moderner Bademode. In der Beschreibung verrät sie ihren Fans, dass sie auf den Bildern ganze 15 Kilo weniger wog und noch kein Silikon hatte. Und die alten Schnappschüsse können sich sehen lassen! Extratipp.com* von IPPEN.MEDIA berichtet.

Carmen Geiss posiert in knapper Bademode

„Hallo meine lieben, gibt es noch den ein oder anderen, der sich an diese Zeit noch erinnert? Das war in den 80ern. Lang, lang ist es her. Da hatte ich noch 15 Kilo weniger und noch kein Silikon“, schreibt sie unter den Bildern aus einem alten „Uncle Sam“-Katalog.

An ihrem Körper ist kaum ein Gramm Fett zu sehen. 1986 wurde die Bekleidungsmarke „Uncle Sam“ von Robert Geiss (57) und seinem Bruder gegründet. Ob sich Robert damals schon in seine zukünftige Frau verguckt hat? Bei dem Anblick würde es wahrscheinlich niemanden überraschen. Seitdem hat sich die 56-Jährige durch die ein oder anderen Beauty-Eingriffe mächtig verändert.

Carmen Geiss soll auf alten Bildern ihrer Tochter Davina ähneln

Einige Fans behaupten sogar, Carmen Geiss würde auf diesen Bildern ihrer jüngsten Tochter Davina (18) ähneln. Die 18-Jährige hat vor wenigen Tagen ihren Fans mit einem heißen Schnappschuss die Köpfe verdreht. Ob sie nun in die Fußstapfen ihrer Mutter treten wird und ebenfalls eine Modelkarriere anstrebt? *extratipp.com ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.