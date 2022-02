Was ist mit ihrem Gesicht los? Carmen Geiss schockiert Fans

Von: Christina Denk

Carmen Geiss hat auf Instagram ein Familienfoto gepostet. Die meiste Aufmerksamkeit zog jedoch das veränderte Gesicht des TV-Stars auf sich. Einige Fans wurden sehr deutlich.

Monaco - Unerwartete Kommentare unter ihren Posts dürfte Carmen Geiss gewohnt sein. Erst vor Kurzem zogen Fans einen bösen Vergleich bei einem Weihnachtsfoto der Geissens. Doch bei einem Familienbild werden die Follower nun überdeutlich. „Carmen, was hast du getan???“ Die Veränderung der TV-Millionärin scheint die Fans zu schockieren.

Carmen Geiss: Familienfoto sorgt für Aufsehen - Roberts Frau hat sich verändert

„Was für ein wundervoller Abend“: Anlässlich des Geburtstags von Robert Geiss, hat seine Frau Carmen ein Familienbild auf Instagram gepostet. Die Familie posiert darauf in einem Restaurant. Vater und Mutter hinten, die Töchter vorne. „Es ist schön, wenn die Kinder groß sind und einen immer wieder überraschen können“, kommentiert Carmen den Beitrag, denn Davina und Shania sind mittlerweile aus dem Elternhaus ausgezogen.

Die Aufmerksamkeit der meisten Follower fällt in diesem Bild jedoch nicht auf die jungen Erwachsenen. „Carmen.... Irgendwie siehst du so anders aus“, kommentiert ein User. Stimmt. Die ehemalige Blondine trägt mittlerweile etwas dunklere Haare und einen Pony. Frisuren sind bekanntermaßen Ansichtssache und so stört vor allem der Pony einige Follower. „Die Haarfarbe und Frisur macht sie irgendwie älter.“ Wesentlich direkter werden die Kommentare jedoch beim Gesicht des TV-Sternchens.

Carmen Geiss: Ihre Follower werden überdeutlich - „Dein Gesicht wird immer schlimmer, du hast ja fast keine Augen mehr“

Schmalere Augen, vollere Lippen: Das Gesicht von Carmen Geiss scheint sich im Vergleich zu den letzten Fotos verändert zu haben. „Zu viel operiert... Katzenfrau“, meint ein User. Damit ist er nicht alleine. „Tolles Bild, aber Carmen pass bitte auf, du siehst der Katzenfrau immer ähnlicher, bitte nichts mehr machen, du bist toll so wie du bist“, kommt es von anderer Seite. „Dein Gesicht wird immer schlimmer, du hast ja fast keine Augen mehr. Mach das bitte nicht mehr“, schließt sich ein Dritter an. Carmen sei früher mal „echt verdammt hübsch“ gewesen.

Vor allem wenn es um Carmens Augenpartie geht, werden einige Follower sehr deutlich. „Carmen, dein Gesicht?! Meine Güte, siehst du das nicht selber?“, reagiert ein Follower geschockt. Ein User wünscht gar „gute Besserung.“ Auch unter einem Foto aus Dubai aus dem November hatte Carmen bereits Kommentare zu ihrem Gesicht erhalten. „Natürlich schön ist anders... an die Mama gerichtet“, hieß es dort. Dass die Frau von Robert Geiss ihr Aussehen gerne künstlich verändert, ist keineswegs neu. Bereits 2015 sprach Cramen Geiss im TV über ihre Brust- und Lippen-Eingriffe. Doch Schönheits-Ops sind nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Sie können mächtig schiefgehen, wie das Beispiel des Supermodels Linda Evangelista zeigt.(chd)