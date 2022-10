„Mal zum Alter stehen“: Fans erkennen Carmen Geiss mit Face-Filter kaum wieder

Carmen Geiss wirkt völlig verändert © Instagram/Carmen Geiss & Eibner/Imago

Carmen Geiss lässt sich gerne von den Möglichkeiten der heutigen Technik verschönern. Manchmal geht der Reality-Star dabei etwas zu weit.

Monaco – Dass sie auf Beauty-OPs und Instagram-Filter steht, daraus macht Carmen Geiss (57) kein Geheimnis. In der familieneigenen Reality-Show „Die Geissens — eine schrecklich glamouröse Familie“ machen sich sowohl Carmen selbst als auch ihr Ehemann Robert (58) und die gemeinsamen Töchter Davina (19) und Shania (18) gerne darüber lustig. Bei ihren Fans und Followern in den sozialen Netzwerken kommen die zahlreichen Face-Filter der Luxusliebhaberin allerdings nicht besonders gut an. Ihr letzter Instagram-Schnappschuss brachte Carmen deshalb so einige Kritik ein.

Auf dem Bild ist die Wahl-Monegassin auf einer Luxusyacht zu sehen, an ihrer Seite der Star-Friseur Mario Novak. Von Carmen ihr „Hairstylist aus Zürich“ genannt, besticht Mario im Vordergrund des Bildes mit einer langen, babyblauen Mähne. Links neben ihm ist die Millionärin zu erkennen, wobei nicht nur ihre Frisur wie frisch aus dem Katalog erscheint. Schneeweiße Zähne, faltenfrei und ohne Anzeichen von Lifting erscheint Carmen auf dem Schnappschuss glatt ein paar Jahrzehnte jünger.

Carmen Geiss’ Fans wollen lieber ein natürliches Auftreten ihrer Ikone

„Hier mein Secret, warum ich heute die Haare so mega habe“, schreibt Carmen Geiss unter das Foto, auf dem sie gemeinsam mit ihrem Hairstylisten Mario Novak zu erkennen ist. Bei ihren Followern sorgt der Schnappschuss allerdings für Kritik. „Sorry, wenn nicht Carmen Geiss das selbst gepostet hätte, würde ich sie nicht kennen. Ist das der Sinn von Photoshop, dass man die Person nicht mehr erkennt?“, schreibt beispielsweise ein User unter die Aufnahme.

Andere finden viel schlimmer, dass Carmen Geiss mit ihrer übertriebenen Nutzung der Instagram-Filter auf den Zug der ewigen Jugend aufspringt. „Einfach mal zum Alter stehen“, lautet die Aufforderung eines anderen Fans, der der Meinung ist, dass die TV-Berühmtheit nichts vor der Kamera verstecken müsse. Ob Carmen sich diese Ratschläge zu Herzen nimmt?