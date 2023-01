„Hochi, Llambi und Mabuse“: Carmen Geiss benennt ihre Fische nach „Let‘s Dance“-Jury

Da staunt Göttergatte Robert Geiss nicht schlecht: TV-Star Carmen Geiss hat ihre Fische auf die Namen der „Let‘s Dance“-Juroren getauft. (Fotomontage) © Screenshot RTL & IMAGO/Horst Galuschka

Da staunt Göttergatte Robert Geiss nicht schlecht: TV-Star Carmen Geiss hat ihre Fische auf die Namen der „Let‘s Dance“-Juroren getauft.

2014 wagte sich Carmen Geiss (57) auf das Tanzparkett von „Let’s Dance“. An der Seite von Profi Christian Polanc (44) tanzte die Millionärsgattin bis ins Halbfinale. Auf ihren dritten Platz bei der RTL-Show ist sie bis heute mächtig stolz. Schließlich musste sich die TV-Bekanntheit Woche für Woche dem knallharten Urteil der Jury stellen. Während Jorge González (55) und Motsi Mabuse (41) ihre Wertung stets mit netten Worten teilen, ist Joachim Llambi (58) weit weniger auf Freundlichkeit bedacht. Der Wertungsrichter ist für seine gnadenlosen Sprüche bekannt und war deshalb auch von Carmen gefürchtet.

„Let‘s Dance“ 2014: Carmen Geiss und Christian Polanc tanzen in der ersten Live-Show © dpa

Nun hat sich die Fitnesstrainerin mit ihrer ganz eigenen Art bei Llambi gerächt. In der neuen Folge von „Die Geissens“ werden Carmen und ihr Ehemann Robert Geiss (59) dabei begleitet, wie sie ihren Fisch-Teich in Saint Tropez genauer unter die Lupe nehmen. Während Robert davon ausgeht, dass die Wasserkreaturen gar keine Namen haben, hat Carmen längst Abhilfe geschaffen.

Carmen Geiss: Ihre Fische heißen wie die „Let‘s Dance“-Jury

„Der weiße ist mein Hochi Hochzeitsfisch“, erklärt die Blondine stolz, während sie Futter in den Teich wirft. Robert fragt daraufhin ungläubig nach, ob Carmen ihre Aussage ernst meint. „Ja, nicht Jorge, Hochi“, bestätigt sie. Die zweifache Mutter hat aber noch weiteren Fischen den Namen der „Let’s Dance“-Juroren verpasst. „Dann gibt es andere, die sich nicht so gut bewegen können und die heißen dann Lambo, eh Llambi“, verrät sie lachend. Eine klare Spitze gegen Joachim Llambi, der Carmen während ihrer Zeit bei „Let’s Dance“ offenbar sichtlich genervt hat.

Motsi Mabuse scheint es sich dagegen nicht mit Carmen verscherzt zu haben. „Und Mabuse heißen die, die sich gut bewegen können!“, erzählt sie weiter. Robert scheint währenddessen unschlüssig zu sein, was er von den Namen halten soll. Die Geiss-Töchter Davina (19) und Shania (18) haben dagegen eine klare Meinung zu ihren Eltern. „Wenn Mama und Papa alleine sind, dann läuft das genau so: Papa sagt, was zu tun ist, und Mama läuft hinterher“, berichtet Davina. Auch Shania scheint ihre Eltern einfach nur schrecklich peinlich zu finden. „Und am Ende wissen sie gar nicht, was sie machen wollten und fangen mit irgendetwas anderem an“, lästert sie.