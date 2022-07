Carmen Geiss macht täglich eine halbe Stunde Hulahoop, um abzunehmen

Begeisterte Hulahoop-Tänzerin!

+ © Instagram: carmengeiss_1965 Carmen Geiss will mit Hilfe des Hulahoops abnehmen © Instagram: carmengeiss_1965

Sie tanzt Hulahoop: Carmen Geiss trainiert täglich mit dem Reifen, um abzunehmen. Der Star veröffentlichte ein Video, in dem sie das Training absolviert.

Monaco – Sie macht Hulahoop-Training: Carmen Geiss (57) verriet, dass sie Gewicht verlieren möchte und deshalb jeden Tag mit dem Reifen trainiert. Die „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“-Darstellerin lässt ihre Follower über Instagram in regelmäßigen Abständen an ihrem Leben und Alltag teilhaben und enthüllte jetzt, dass sie jeden Tag trainieren würde, um ihr Traumgewicht zu erreichen.



Die Ehefrau von Robert Geiss (58) verkündete gegenüber ihren Fans, dass sie während der Ferien vorhabe, ihr Hulahoop-Training durchzuziehen und dadurch ein bisschen an Gewicht abzunehmen. Passend zu dem Rhythmus des Songs „Moth To A Flame“ von The Swedish House Mafia und The Weeknd ist die blonde Schönheit dabei zu sehen, wie sie im Garten ihres Hauses mit ihrem Hulahoop-Reifen trainiert.

In dem Clip tanzt sie mit dem Reifen in einem stylischen Bikini in Weiß und trägt dazu einen trendigen Minirock. Zu ihrem Posting schrieb die lebensfrohe Geschäftsfrau: „Jetzt versuche ich das mal in den Ferien bei zu behalten und schaue mal, ob ich etwas Gewicht verliere.“

Carmen Geiss macht täglich Hulahoop, um abzunehmen

Die Reality-TV-Darstellerin fügte hinzu, dass sie ihr tägliches Hulahoop-Training 30 bis 40 Minuten lang absolvieren würde. „Jeden Tag 30-40 Minuten. […]“, verkündete sie. Die in Monaco lebende Mama von zwei Töchtern versprach ihren Fans zudem, ihnen Updates über die Fortschritte ihres Hulahoop-Trainings zu geben. Sie erklärte: „Ich halte euch auf dem Laufenden.“ Wir wünschen dem TV-Star weiterhin ganz viel Spaß und Erfolg bei ihrem Training!