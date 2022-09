Von „Der Burner“ bis „unglaublich“: Fans feiern Carmen Geiss Oktoberfest-Look

Holla, die Waldfee! Millionärsgattin Carmen Geiss bezaubert ihre Instagram-Follower im feschen Dirndl und mit Hochsteckfrisur. © Instagram Carmen Geiss

Derzeit lockt das Oktoberfest das Who’s Who der deutschen Promiszene nach München. Auch TV-Star Carmen Geiss (57) ließ sich einen Besuch der Wiesn nicht entgehen. Auf Instagram teilte die Millionärsgattin Fotos und ein Video ihres Outfits mit den Fans. Voller Stolz präsentiert Carmen in dem kurzen Clip ihre elegante Hochsteckfrisur, in der Blumen eingeflochten wurden. „Ich möchte euch mal meine Wiesn-Frisur zeigen. Ich find die sooo schön!“, schwärmte sie.

Wie es sich für einen Wiesn-Besuch gehörte, trug die Frau von Robert Geiss (58) ein figurbetontes Dirndl, das bis knapp unter die Knie ging. Die Schürze war mit Blumen bestickt, die dem Look etwas Verspieltes gaben. Unter dem Kleid trug Carmen eine weiße Bluse. Ihr Dekolleté betonte sie mit einer Kreuzkette. Abgerundet wurde ihr Outfit durch schimmernde Metallic-Heels.

Zu den Fotos schrieb die zweifache Mutter, dass ihr letzter Wiesn-Besuch schon länger her war: „Gestern waren wir nach so vielen Jahren mal wieder auf dem echten Oktoberfest. Natürlich in München.“ Mit ihrem Look war Carmen ordentlich zufrieden. Ihr Dirndl habe „perfekt“ zu ihren Haaren gepasst, freute sie sich.

Viel Lob für Carmen Geiss: „Besser geht es nicht!“

Das fanden auch die Fans. „Wunderschön“, „Sehr fesch“, „Unglaublich“ und „Siehst super aus“ ist unter anderem in den Kommentaren zu lesen. Ein Follower bescheinigte Carmen, dass sie mit ihrer „Hammer-Frisur“ wie eine „Elfe“ aussehe. Ein anderer wiederum war vor allem von ihrem Dirndl angetan. „Muss gestehen, Dirndl stehen dir verdammt gut“, schwärmte er. Selbst Carmens Schuhe sorgten für helle Begeisterung im Netz. „Die Schuhe sind echt der Burner“, zeigte sich ein User beeindruckt. Am besten auf den Punkt brachte es wohl folgende Fan-Aussage: „Besser geht es nicht!“ Diese Worte hört Carmen Geiss sicherlich gerne.

Bereits vor über einer Woche hatten sich die Geissens in Saint-Tropez auf die Wiesn eingestimmt. Dort feierten sie ihr eigenes privates Oktoberfest. „Zünftig war‘s beim Geissens Oktoberfest in der Villa Geissini“, schrieb Carmen auf Instagram. „Wir hatten einen richtig lustigen und wunderschönen Tag mit unseren Freunden und Partnern. Danke an alle, die das Fest so besonders gemacht haben. Wie viel Spaß wir hatten, seht ihr alle dann in der neuen Staffel der Geissens.“