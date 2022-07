Carmen Geiss teilt Diebesfoto auf Instagram: „Wurde gerade in Ibiza bestohlen“

Von: Julia Hanigk

Teilen

Carmen Geiss teilt Foto des Taschen-Diebstahls. © Screenshot Instagram/Carmen Geiss und IMAGO/Eibner/Udo Stiefel EP_USL

Carmen Geiss wurde auf Ibiza bestohlen. Auf Instagram teilt sie drei Fotos, die den mutmaßlichen Täter mit ihrer Handtasche zeigen. Die Fans sind entsetzt.

Ibiza - Die Geissens (alle Infos zur Familie um Robert und Carmen) teilen auf Instagram oder in ihrer Fernsehsendung „Die Geissens“ gerne ihr Jetset-Leben mit ihren Fans. Bei so viel Geld gibt es aber offenbar auch einige Neider. In ihrem Ibiza-Urlaub musste Carmen Geiss (57) das jetzt am eigenen Leib erfahren – ihr wurde die Handtasche geklaut.

Carmen Geiss teilt Bilder einer Überwachungskamera: Dieb läuft mit ihrer Handtasche davon

Auf Instagram teilt Carmen Geiss (so anders sah sie früher aus) drei Bilder, die offenbar vom Bildschirm einer Überwachungskamera abfotografiert wurden. Darauf zu sehen: Ein Mann mit Cap, Flip-Flops und Shorts, der eine Tasche trägt.

Zu den Fotos schreibt die TV-Millionärin: „Hallo ihr Lieben, ich wurde gerade in Ibiza bestohlen. Meine Valentino-Tasche ist weg, mit Inhalt. Morgen bin ich wieder zurück in Monaco, denn da kann ich sicher sein, dass mir keiner etwas stiehlt!“

Instagram-Follower entsetzt: „Klaubanden wieder unterwegs“

Die Follower auf Instagram sind entsetzt. Unter anderem heißt es: „Oh Mann, die Klaubanden sind wieder unterwegs“ oder „Die Hände müssten ihm abfallen! Man kann gar nicht genug aufpassen!“ Auch einige praktische Tipps sind dabei: „Beim nächsten Mal eine Faketasche mitnehmen mit Monopoly Geld“ oder „Guter Tipp: Alles in eine Babywindel wickeln, zumindest Portemonnaie und Autoschlüssel. Keiner klaut Baby-Kacka-Windeln“, raten ihr Instagram-Nutzer.

Die Follower sind entsetzt über den Diebstahl. © Screenshot Instagram/Carmen Geiss

Zuletzt hatte auch Influencer Riccardo Simonetti mit einem Diebstahl zu tun. 200 Sonnenbrillen wurden ihm geklaut – die seine Mutter bei seinem Nachbarn ausfindig machte. Ob Carmen Geiss ihre Handtasche auch wieder zurückbekommt? Verwendete Quellen: instagram.com/carmengeiss_1965