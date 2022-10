Erst kurz, jetzt „rote Zora“: Carmen Geiss überrascht erneut mit neuem Look

Carmen Geiss beweist sich als echtes Chamäleon. © Instagram/Carmen Geiss

Carmen Geiss ist dafür bekannt, gerne neue Looks auszuprobieren. Nun zeigt die Kult-Millionärin sich mit roten Haaren.

Monaco – Carmen Geiss (57) zeigt sich gerne mal mit einer anderen Frisur. Erst vor Kurzem präsentierte sich die 57-Jährige mit einem neuen Look. Auf einem neuen Instagram-Bild schockiert sie nun ihre Fans: Carmen hat rote Haare. Auf ihrer Jacht posiert die „My city Miami“-Sängerin mit einem strahlenden Lächeln.



Dazu schrieb sie: „Nach den Marketingdreharbeiten musste ein bisschen Spaß schon sein. Gut, dass es Perrücken gibt. Heute dann mal die rote Zora, so eine Haarfarbe wäre aber auch mal nicht schlecht, oder was sagt ihr dazu? Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag.“

Carmen Geiss‘ Fans und Promis sind Feuer und Flamme

Obwohl es ist nur eine Perücke ist, finden Fans und Promis, dass die roten Haare der Kult-Auswanderin sehr gut stehen. Comedian Gabby Köster schrieb: „Super, hatte ich auch mal, aber wenn man es nicht mehr will, geht‘s nur schwer wieder raus.“ Die ehemalige „Kampf der Realitystars“-Teilnehmerin Narumol machte Carmen ein Kompliment: „Schöne“, freute sie sich.

Ein Fan kommentierte begeistert: „Lang und Kupfer, whyyy not?“. Ein anderer User meint: „Steht dir.“ Auch das Thema Filter spaltet mal wieder die Gemüter. „Och, Carmen, mit Filter, ehrlich jetzt“, zeigt sich ein Follower enttäuscht. „Warum kann man nicht in Ehren alt werden, man sieht, dass du in echt anders aussiehst“, ärgert sich ein weiterer.