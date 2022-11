5 Kilo in 6 Wochen: Carmen Geiss zeigt „Geissens“-Fans stolz ihre neue Bikinifigur

Teilen

Vor dem Urlaub in Dubai hat sie fünf Kilo abgenommen: Jetzt zeigt Carmen Geiss zeigt ihren durchtrainierten Bikini-Body auf Instagram. (Fotomontage) © Instagram/Carmen Geiss

Reality-TV-Star Carmen Geiss hat sich in den letzten Wochen auf ihre Fitness-Routine konzentriert. Nun präsentiert die zweifache Mama ihren durchtrainierten Körper auf Instagram!

Carmen Geiss hat sich in den letzten Wochen ein Ziel gesetzt: Bis zu ihrem Urlaub in Dubai, wollte die zweifache Mama endlich wieder eine Bikinifigur haben! Dafür hat sich die 57-Jährige an eine strikte Fitness-Routine gehalten und wochenlang auf ihre Ernährung geachtet. Jetzt präsentiert Carmen das Ergebnis stolz auf Instagram.

„Jetzt bin ich schon etwas stolz, denn Disziplin und 5 Kilo weniger machen sich wirklich nach 6 Wochen bemerkbar und auch sichtbar“‘, schreibt der Reality-TV-Star. Ihr ambitioniertes Ziel hat die Blondine auf jeden Fall erreicht. „Ich wollte unbedingt wieder eine Bikinifigur haben, bevor ich nach #Dubai fliege. Das habe ich auf jeden Fall bis auf 2-3 Kilo geschafft“, freut sich Carmen.

Schlemmen in Dubai: Erst die Arbeit, dann das Vergnügen

Nach so viel harter Arbeit und Verzicht möchte es Carmen sich allerdings im Urlaub gut gehen lassen. Auf Essen und ihre Lieblingsspeisen möchte der TV-Star nicht mehr verzichten. „Jetzt werde ich aber erst einmal in Dubai schlemmen!“, verkündet die zweifache Mama auf Instagram.

Carmen ist sichtlich stolz auf ihre Leistung. Auch ihre Fans sind begeistert von dem Ergebnis und gratulieren der 57-Jährigen für ihre Disziplin. „Hammerbody, Respekt“, kommentiert ein User das Foto. „Sehr schöner Erfolg“, findet ein anderer Fan.

Mit ihrem Fitness-Erfolg ist Carmen auch sicherlich eine Inspiration für andere, die sich ihren Traum von einem Bikini-Body erfüllen möchten. „Du schaust wunderschön aus, Millionen von Frauen träumen davon!“, lobt eine Userin. Jetzt genießt Carmen aber erst einmal ihren wohlverdienten Urlaub!