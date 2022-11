ARD zeigt letzten Auftritt: Getrenntes Schlagerpaar singt nochmal gemeinsam

Von: Lukas Einkammerer

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack haben ihre Beziehung beendet. Nach monatelanger Ehekrise gaben sie in den sozialen Medien ihre Trennung bekannt. Bei Carmen Nebel werden sie an Weihnachten wohl das letzte Mal als Pärchen vor die Kamera treten.

Traunstein – Als sich im Sommer die ersten dunklen Wolken am Liebeshimmel von Stefan Mross (46) und Anna-Carina Woitschack (30) abzeichneten, hofften viele Fans verzweifelt auf ein Liebes-Comeback der zwei Musiker. Schließlich waren sie ja so lange ein echtes Traumpaar und ließen ihre treuen Anhänger mit jedem Auftritt und jedem Pärchenfoto an die große Liebe glauben. Am 11. November dann aber die traurige Ankündigung: Bei den beiden ist alles aus und vorbei.

Ein letztes Mal: Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack verkünden TV-Auftritt an Weihnachten

Gebuchter Urlaub, Klamottenstapel und Wohnungsschlüssel – nach einer Trennung gibt es viel zu klären und zu regeln. Umso komplizierter, wenn man wie Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack eine sehr öffentliche Beziehung geführt hat und auch beruflich eng miteinander verbunden war. Schließlich standen sie bei „Immer wieder sonntags“ gemeinsam vor der Kamera und sollten nächstes Jahr eigentlich auf eine große Live-Tournee gehen.

Wie es um die vielen Projekte der beiden steht, bleibt abzuwarten, aber es scheint so, als wählen Stefan Mross und seine Noch-Gattin den beruflichen Weg nach vorne. Am 19. November rocken sie gemeinsam die Bühne und auch im TV hat ihre musikalische Beziehung noch Bestand. Denn an Weihnachten werden sie Seite an Seite bei „Heiligabend mit Carmen Nebel“ zu Gast sein und dürften sich ihren Fans damit wohl ein allerletztes Mal als Paar zeigen.

Weihnachtsfreude trotz Trennung: Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack zusammen im TV

Ob sich die beiden für ihren TV-Auftritt im Glanze des Weihnachtsbaums versöhnt haben? Das ist leider unwahrscheinlich, denn die festliche Sendung wurde schon Wochen vor der Bekanntgabe ihrer Trennung abgedreht. Als die Klappe fiel, wahrten Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack also noch den Schein einer glücklichen Beziehung und tauchten neben ihren Schlager-Kollegen voXXclub und Eloy de Jong (49) in den Festtagszauber ein.

Für viele Fans dürfte der Auftritt bittersüß werden. Schließlich ist es schön, die beiden ein letztes Mal als Paar zu sehen, andererseits wartet nach dem Abspann dann die niederschmetternde Gewissheit, dass sie trotz lächelnder Fassade in Zukunft ihren Weg alleine beschreiten. Sie scheinen es mit der Trennung ernst zu meinen, denn Stefan Mross entfernte Anna-Carina Woitschack nur 18 Minuten nach dem Beziehungsaus von seinem Facebook-Profilbild.