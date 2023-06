„Nicht etwas kitschig“: Caro und Andreas Robens erneuern Ehegelübde in Las Vegas

Caro und Andreas Robens sind gemeinsam durch die USA gereist. Zum Abschluss traten die Bodybuilder in Las Vegas ein zweites Mal vor den Traualtar.

Las Vegas – Caro (44) und Andreas Robens (56) sind bereits seit zwölf Jahren glücklich verheiratet. Zuletzt bereisten die beiden Fitness-Experten gemeinsam die USA und dokumentierten ihre Reise dabei auch fleißig auf Instagram. Für den krönenden Abschluss ihres Amerika-Trips hatten sich die Bodybuilder derweil etwas ganz Besonderes ausgedacht: In Las Vegas erneuerten Caro und Andreas nämlich ihr Ehegelübde. Die Casino-Metropole ist für ihre spontanen Trauungen bekannt, die häufig in schrill inszenierten Hochzeitskapellen abgehalten werden.

Auch Caro und Andreas Robens setzten bei ihrer Zeremonie auf popkulturelle Anspielungen. Getraut wurden die zwei „Goodbye Deutschland“-Stars nämlich von einem Standesbeamten im Elvis-Presley-Kostüm. In einem aktuellen Beitrag auf ihrem offiziellen Instagram-Account beteuert Caro jedoch, dass die Erneuerung ihres Ehegelübdes keinesfalls ins Kitschige abgedriftet sei.

Caro und Andreas Robens können eine Trauung in Las Vegas „nur empfehlen“

„Als krönenden Abschluss unseres USA-Trips haben wir unser Eheversprechen noch einmal in Las Vegas erneuert“, erzählt Caro Robens in ihrem Instagram-Post. Zu einem Schnappschuss, der das Brautpaar an der Seite des Elvis-Priesters vor dem Traualtar zeigt, schreibt sie weiter: „Es war wirklich wunderschön und mit tollen Freunden. Nicht etwas kitschig. Waren selber etwas voreingenommen. Aber können es jedem nur empfehlen. Und nun geht es wieder nach Hause!“

Caro und Andreas Robens lernten sich 2010 auf Mallorca kennen. Noch im selben Jahr gaben sie sich das Ja-Wort. Die Zeremonie in Las Vegas war übrigens nicht das erste Mal, dass die Gym-Besitzer ihr Ehegelübde erneuern. Bereits 2020 feierten sie ihren zehnten Hochzeitstag mit einer erneuten Trauung.