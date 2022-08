„Nicht einmal am Strand“: Caro und Andreas Robens geben ihr Iron Diner ab - für mehr Freizeit

Caro und Andrea Robens betreiben neben ihrem „Iron Gym“ auch eine Restaurantkette © RTL+

Caro und Andreas Robens stecken jede freie Minute in ihre zahlreichen Projekte. Jetzt wollen sie ihren Iron Diner jedoch gegen mehr freie Zeit eintauschen.

Mallorca – Sie sind ein echtes Power-Couple! Caro (43) und Andreas Robens (55) haben seit ihrer Auswanderung auf die Balearen echte Erfolgsgeschichte geschrieben. Aus ihrem ersten Fitnessstudio „Iron Gym“ wurde ein echtes Franchise, das mittlerweile sogar einen Schönheitssalon und mehrere Restaurants beinhaltet. Doch so langsam wird es auch den beiden Kraftpaketen zu viel. Deshalb entschlossen sich Caro und Andreas jetzt dazu, ihren beliebten „Iron Diner“ abzugeben.

Am vergangenen Montag erklärten die Fitness-Experten in der neuesten Folge von „Goodbye Deutschland“, wie es zu dieser Entscheidung kam. „Ja, wir haben große Pläne. Wir haben Pläne. Wir wollen einfach mal zu unserem Grundstein zurückgehen und den ganzen Ballast abschmeißen“, verriet Andreas im Interview zunächst. Doch was genau bedeutet das für das beliebte TV-Paar?

Caro Robens will endlich wieder mehr Freizeit mit ihrem Ehemann Andreas

Wie Caro Robens vor der Kamera weiter ausführte, seien sie und Andreas mit dem derzeitigen Arbeitspensum zwar nicht zwingend überfordert, doch für Freizeit bleibe eigentlich keine Zeit mehr. „Ich möchte einfach etwas mehr Lebensqualität haben, ich möchte mal in den Urlaub fahren, ich möchte mal an den Strand gehen, ich möchte mal mit dem neuen Auto rausfahren“, erzählt die Bodybuilderin offen. Auf den Einwand ihres Ehemannes, dass sie den Strand doch eigentlich genau vor der Haustür habe, entgegnete Caro trocken: „Letztes Jahr waren wir nicht einmal.“

Insbesondere die weltweite COVID-19-Pandemie habe die 43-Jährige zum Nachdenken gebracht, weshalb sie sich jetzt dazu entschlossen habe, den „Iron Diner“ nicht weiter betreiben zu wollen. Sie sagt: „Ich hoffe einfach, weil ich Andreas jetzt auch mal davon überzeugt habe, dass wir wirklich kürzertreten. Wir haben die letzten zwei Jahre gesehen, dass sich alles von heute auf morgen ändern kann. Es kann alles so schnell vorbei sein. Und mir hat das wirklich die Augen geöffnet. Die Corona-Zeit und jetzt auch die Kriegszeit — ich denke mir: Ne, nur Arbeit, nur um Geld zu scheffeln? Das ganze Geld bringt dir nichts, wenn das Leben vorbei ist.“