Blutiger Unfall beim Joggen: Notarzteinsatz und Krankenhaus bei Caro Daur

Von: Jennifer Kuhn

Bloggerin Caro Daur zeigt ihrer Verletzungen am Auge © instagram.com/stories/carodaur

Social-Media-Star Caro Daur zeigte sich in ihrer Instagram-Story mit einer schweren und blutigen Verletzung, die sie sich beim Joggen zugezogen hatte.

Paris - Caro Daur gehört zu den bekanntesten Social-Media-Stars (alle News zu den Stars auf der Themenseite) in Deutschland. In ein paar Jahren baute sich die 26-jährige Hamburgerin eine eigene Community mit 3,5 Millionen Followern auf Instagram auf. Derzeit ist die Bloggerin in Paris auf der Fashion Week - doch was sie ihren Fans nun zeigte, hatte wenig mit Fashion zu tun. Im Dezember zeigte sie sich unter anderem auch von ihrer schauspielerischen Seite und spielte in dem ZDF-Traumschiff eine der Hauptrollen, wie tz.de berichtet.

Caro Daur veröffentlicht blutige Kopfverletzung in ihrer Instagram-Story

Doch nicht nur in Sachen Mode kennt sie sich aus, sondern auch im Fitness-Bereich. Regelmäßig veröffentlicht sie Workouts auf YouTube. Dass ausgerechnet ihr das nun zum Verhängnis wird - darüber ärgert sich die 26-Jährige selbst sehr. Während sie durch Paris joggt, unterzog sie sich einer schweren und blutigen Kopfverletzung. „Ich wollte joggen gehen, um meinen Kopf klar zu kriegen, doch dann passierte das“, teasert sie in ihrer Instagram-Story an.

Caro Daur zeigt ihre blutigen Verletzungen © instagram.com/stories/carodaur

Aufgrund ihrer Verletzungen musste die Bloggerin sogar ins Krankenhaus, denn ihre Wunde am Auge musste direkt genäht werden. Die Bloggerin filmte ihren Aufenthalt mit und gab ihren Followern ein regelmäßiges Update zu ihrem Gesundheitszustand. Wie es genau zu diesem Vorfall kam, darüber spricht die 26-Jährige nicht.

Caro Daur fehlte nach ihrem Krankenhaus-Aufenthalt ihr Personalausweis

„Leute, ich bin so doof“, kommentiert sie in ihrer Instagram-Story und zeigt dabei auch ihre Freundin, die sie ins Krankenhaus begleitet. Aber als wäre das nicht schon genug - fehlte ihr nach Entlassung, die erst nach sechs Stunden erfolgte, auch noch ihr Personalausweis.

Fans von Caro Daur wünschten der Bloggerin eine gute Besserung © instagram.com/carodaur

„Ich habe nach meinem Personalausweis gefragt und ob ich ihn zurück haben kann - aber sie sagten, dass sie mir den schon zurückgegeben hätten“, so Caro Daur. Wenige Stunden später wurde ihr Personalausweis dann doch im Krankenhaus gefunden und die Bloggerin musste wieder zurück ins Krankenhaus, um ihn abzuholen. Ihre Fans und Follower wünschten der Bloggerin eine gute und schnelle Genesung - und kommentierten ihren letzten Post.

Wie durchtrainiert der Social-Media-Star ist, zeigt sie regelmäßig bei Instagram. Caro Daur hat einen Sixpack - den präsentierte sie sogar bei einer Veranstaltung als sie einen schwarzen Blazer trug. Auf dem Foto ist die 26-Jährige zu sehen, wie sie lässig mit Sonnenbrille und High Heels über die Straßen von Paris läuft.