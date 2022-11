„So schön“: „Goodbye Deutschland“-Fans feiern Hochzeits-Outfit von Caro Robens bei Lisha

„All in White“ war das Motto bei der Trauung von Lisha und Lou Savage am vergangenen Wochenende auf Mallorca. © Instagram/carolina_andreas_robens

Caro Robens ist vor allen Dingen für ihren durchtrainierten Bodybuilder-Körper bekannt. Hochzeitsbilder von Lisha Savages Trauung zeigen den TV-Star jetzt von einer anderen Seite.

Mallorca – „All in White“ war das Motto bei der Trauung von Lisha (36) und Lou Savage (33) am vergangenen Wochenende auf Mallorca. Zahlreiche andere deutschsprachige Influencer und Influencerinnen waren eingeladen und schmissen sich für das romantische Event besonders in Schale. Auch die „Goodbye Deutschland“-Stars Andreas (55) und Caro Robens (43) nahmen an der Hochzeitsfeier teil. Auf Instagram teilte die Bodybuilderin im Nachhinein ein Bild mit der Braut. Bei ihren Followern kam der Schnappschuss besonders gut an.

Auf dem Foto ist Lisha Savage von hinten zu sehen, ihr eng anliegendes Brautkleid mit zahlreichen Perlenverzierungen passt zu ihrem glitzernden Diadem, das auf der Aufnahme nur ansatzweise zu sehen ist. Voll im Bild ist dagegen Caro Robens, die im Gegensatz zu ihren sonstigen sexy-sportlichen Outfits erstaunlich mädchenhaft gekleidet ist. Ihr weißes Minikleid besteht aus zarter Spitze, die durchsichtigen Ärmel enden in einer breiter werdenden Applikation. Auch ihr Make-up ist perfekt auf die elegante Veranstaltung abgestimmt: Dunkel geschminkte Augen und ein beerenfarbener Lippenstift passen hervorragend zu ihrer gebräunten Haut und bieten einen Kontrast zu hell gehaltenen Outfit.

„Goodbye Deutschland“-Fans sind begeistert von Caro Robens’ Hochzeitsoutfit

In der Kommentarspalte des Instagram-Beitrags zeigt sich schnell, dass die Follower der Fitness-Expertin absolut begeistert von Caro Robens’ elegantem Look sind. „So schön“, findet eine Userin knappe Worte. Eine andere schreibt: „Caro…du siehst großartig aus!“ Zahllose Herzchen-Emojis bezeugen, dass die „Goodbye Deutschland“-Teilnehmerin mit ihrem Spitzenkleid auf jeden Fall die richtige Wahl getroffen hat.

Auch Caro fühlte sich in ihrem Dress offenbar ziemlich wohl. In ihrem Beitrag schreibt sie darüber, wie sehr sie die Hochzeitsfeier genossen habe: „Es war so ein schöner Tag mit einer umwerfenden Braut.“ Dass ihre Fans ebenso beeindruckt von ihrem Sinn für Mode waren, wird Caro sicherlich im Nachhinein noch einmal ein Lächeln ins Gesicht zaubern.