Von „geht gar nicht“ bis „Hammer“: Caro Robens spaltet mit ihrem neuen Look das Netz

Gewagte Stiländerung

Caro Robens ist es gewohnt, mit ihrem Aussehen zu polarisieren. Auch der neue Look der Bodybuilderin sorgt jetzt für Diskussionen im Netz.

Mallorca – Schon seit ihrem ersten TV-Auftritt in der VOX-Sendung „Goodbye Deutschland“ scheiden sich die Geister an Caro Robens (44). Der muskulöse Körper der professionellen Bodybuilderin ist zweifelsfrei ein Hingucker, doch auch der gewagte Stil der Auswanderin mitsamt Tattoos, sexy Outfits und schrillen Frisuren polarisiert regelmäßig die Netzgemeinde. Auch Caros neuester Schnappschuss auf Instagram sorgte jetzt wieder für Diskussionen. Während die einen den auffälligen Look der Fitnessexpertin loben, sind andere User absolut nicht begeistert von ihrem Auftreten.

Auf dem Foto ist Caro Robens in ihrer Wahlheimat Mallorca zu sehen. Lächelnd steht sie vor ihrem schmutzigen Truck, mit einem Finger streicht sie über die Motorhaube und zeigt dabei, wie viel Schmutz das Auto in den letzten Tagen abbekommen hat. Doch vor allen Dingen das Outfit des TV-Stars sticht heraus: Ein knappes bunt gemustertes Kleid mit Neckholderträgern setzt Caros durchtrainierten Körper in Szene, abgerundet wird der Look mit einer hellen Sonnenbrille und Pumps in lila und grün. Keine Frage, für diesen Auftritt hat Caro Robens sicherlich einige Blicke abgesahnt.

Mit ihrer Erscheinung sorgt Caro Robens bei ihren Followern für Gesprächsstoff

„Ganz schön schmutzig“, schreibt Caro Robens unter den Instagram-Schnappschuss von ihrem dreckigen Auto, „die Sahara ist bald komplett auf Mallorca! Nun geht es erst einmal in die Waschstraße.“ Doch es ist weniger der verstaubte Wagen, der ihre Follower in der Kommentarspalte beschäftigt. Die Meinungen zu Caros Outfit gehen dabei ziemlich weit auseinander. „Geht gar nicht“, befindet beispielsweise ein wenig begeisterter User. Einige andere lassen sich gar zu noch härteren Urteilen hinreißen: „Wahnsinn, wie billig du immer rumläufst“ oder „Um Gottes willen. Geht die wirklich so unter Leute?“ sind nur einige der harschen Worte über Caro Robens Aussehen.

Doch zahlreiche Fans verteidigen den TV-Star und kritisieren, dass einige Kommentare unter die Gürtellinie gingen. Denn es gibt auch Mitglieder der Netzgemeinde, die Caro Robens für ihren Mut in Sachen Mode feiern. „Hammer!“, schreibt unter anderem ein Nutzer unter den Insta-Shot. Ein weiterer lobt: „Ich finde dich einfach mega cool!“ Caro Robens selbst wird sich wohl so schnell nicht von den Hatern beeinflussen lassen.

