„Hüpft gleich deine Brust raus“: Annemarie Eilfeld hat nur Augen auf Caro Robens Oberweite

Von: Chiara Kaldenbach

„Deine Brust hüpft gleich raus.“, Annemarie Eilfeld kommentiert Caro Robens Bild und macht sie auf ihre Oberweite aufmerksam. © RTL / 99pro media, Annemarie Eilfeld Instagram

Caro Robens teilt auf Instagram ein Sommer-Bild, um sich vom Jahr 2021 zu verabschieden. Doch ihre Ex-Sommerhaus Kollegin Annemarie Eilfeld sieht auf ihrem Post nur eines: Die Oberweite des „Goodbye Deutschlands“-Stars.

Hinweis: Liebe Leserinnen und Leser, dieser Artikel stammt ursprünglich vom Dezember 2021. Wegen seiner großen Beliebtheit in den sozialen Medien haben wir ihn für Sie aus dem Archiv geholt.

Mallorca - Caro Robens (42) liebt es kurz und freizügig: In kurzen Ärmeln, Sportleggins und einem strahlenden Lächeln im Gesicht posiert Caro Robens nun vor der Kamera. Die Message: Das Jahr 2021 geht zu Ende und sie sitzt mit guter Laune im Sonnenschein. Doch diese Botschaft rückt bei Ex-Sommerhaus-Kollegin Annemarie Eilfeld (31) völlig in den Hintergrund. Das TV-Sternchen hat nur Augen für eines: Ihre Oberweite.

Das Jahr 2021 geht zu Ende und 2022 steht vor der Tür. Das ist auf Instagram mit sämtlichen 2021-Rückblicken nicht zu übersehen. Auch Stars und Sternchen schließlich sich dem Social Media Trend an und posten einen Abschiedsgruß ans alte Jahr. „Goodbye Deutschland“-Star Caro Robens hält ebenfalls ihre 113 Tausend Follower mit einer Art „Goodbye 2021“-Post auf dem Laufenden. Extratipp.com* von IPPEN.MEDIA berichtet.

Annemarie Eilfeld hat nur Augen für Caro Robens Oberweite

Mit einem frischem Sommerbild in Sportklamotten zeigt die Sommerhaus-Gewinnerin 2020, wie glücklich sie auf Mallorca ins neue Jahr rutscht. Und das ist nicht alles. Caro Robens möchte von ihren Fans wissen, welche Pläne sie noch für die letzten Tage in 2021 haben und schreibt unter ihr Bild: „So liebe ich das Wetter im Dezember. Ärmellos bei 20 Grad im Schatten. Kaum zu glauben, dass in 3 Tagen schon 2022 ist. Habt ihr noch Pläne für die letzten Tage im Jahr 2021?“

Dieses Thema geht bei einer guten Freundin komplett unter. Spazieren, ausruhen, lesen oder Freunde treffen, antworten Fans unter anderem auf Caros Frage. Annemarie Eilfeld hingegen schaut nur auf eines, ihre Brüste. Kein Wunder, denn diese sind auf dem Bild auch kaum zu übersehen. Trotz Sport-BH schaut ihre Brust seitlich heraus.

Caro Robens postet ein Sommerbild in Sportklamotten und fragt ihre Fans nach ihren Plänen für 2021. Ihre Freundin Annemarie Eilfeld interessiert das scheinbar wenig, sie hat nur Augen für ihre Oberweite. © Caro Robens Instagram

Das sieht auch Freundin Annemarie Eilfeld. Die DSDS-Teilnehmerin aus dem Jahr 2009 schreibt: „Da hüpft gleich deine Brust raus vor Freude. Hoffe wir sehen uns jetzt." Doch auf ein Treffen müssen die TV-Kolleginnen scheinbar noch warten. Caro lädt ihre Blondinen-Freundin zwar zu Silvester ein. Doch Annemarie sagt ab. Sie sei bereits anders verplant. Auf Annemaries Kommentar zu ihren Brüsten, geht Caro hingegen nicht ein.