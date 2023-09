Gabalier und Silbereisen auf der Wiesn: TV-Zuschauerin sieht „bisschen Fernsehgarten“ und hat bösen Verdacht

Von: Armin T. Linder

Teilen

Florian Silbereisen, Andreas Gabalier und Carolin Reiber verfolgten und feierten zusammen den Wiesn-Anstich. Eine TV-Zuschauerin sah ein „bisschen Fernsehgarten“.

München – Wiesn-Zeit ist Promi-Zeit, das ist nicht erst seit gestern so. Bemerkenswert ist es trotzdem, dass bei der TV-Übertragung im BR schon rund zwei Minuten nach dem Anstich durch OB Dieter Reiter (der Ticker zum Mitlesen) zwei Stars zu Wort kamen: Moderatorin Sonja Weissensteiner hat sich dafür den richtigen Platz ausgesucht, „ich habe den besten Tisch erwischt, und zwar den Tisch von Florian Silbereisen“.

Florian Silbereisen meldet sich auf Oktoberfest zurück

Und los geht der Small Talk! „Florian, Servus! Du, danke, dass ich da sein darf. Jetzt nehmen wir erst mal ein Bier und stoßen gscheit zam, oder? Ich habe auch noch nichts getrunken.“ Die Kamera zeigt, wer denn da noch mit dabei ist am Flori-Tisch: Schlager-Star Andreas Gabalier sowie TV-Legende Carolin Reiber. Die erste Wiesn nach Corona sei es für Silbereisen, so Weissensteiner, „wir haben dich im letzten Jahr schmerzlich vermisst“. Der Entertainer ist happy: „Ja, letztes Jahr war ich nicht da, in diesem Jahr endlich wieder auf der Wiesn. Ja, was wollen wir mehr? Das Wetter spielt mit, die Stimmung ist sensationell. Ich durfte das erste Mal auf der Kutsche mitfahren heute. Das war ein unglaubliches Erlebnis. Und jetzt freut mich sehr, dass wir hier feiern können.“

Von links: Andreas Gabalier, Carolin Reiber, Sonja Weissensteiner und Florian Silbereisen. © Screenshot: BR

Andreas Gabalier folgt Oktoberfest-Einladung von Florian Silbereisen

Nach weiterem Plausch stellt Weissensteiner fest: „Und so viele nette Menschen hier, Andreas Gabalier. Mensch, da werden ein paar neidisch sein daheim, die ganzen Mädels, wenn ich jetzt zwischen den wunderschönen Männern stehe.“ Dann kommt Gabalier zu Wort: „Riesengroße Freue! München ist für mich sowieso sowas wie das Epizentrum des Volks-Rock‘n‘Roll, jahrein, jahraus im Olympiastadion zu Gast. Und ich habe es wirklich schon jahrelang nicht mehr hierher geschafft. Umso größer ist die Freude, dass ich der Einladung vom Florian dieses Jahr folgen konnte und heute ein Bier trinken darf.“ Gabalier kann noch etwas Werbung für sein anstehendes Konzert machen und freut sich über ein „großes, feines Nachhausekommen“.

Carolin Reiber und Florian Silbereisen „sind jetzt Ordensschwester und Ordensbruder“

Dann will Weissensteiner auch noch Carolin Reiber ein paar Sätze entlocken. Doch es bleibt zunächst bei wenigen Worten der 82-jährigen TV-Moderatorin, bis ihr was Wichtigeres einfällt. Anstoßen mit Silbereisen! Dazu fordert sie ihn mit skurrilen Worten auf: „Florian, Ordensbruder, Prost!“ Wenn Florian rufe, dann seien sie da, so Reiber. „Heuer haben wir einen ganz besonderen Grund, wir zwei, wir haben ja was zum Feiern“, so Reiber. Silbereisen: „Wir sind jetzt Ordensschwester und Ordensbruder, deswegen müssen wir erst recht einmal anstoßen, gell, Carolin?“ Hintergrund ist der Bayerische Verdienstorden, erklärt Silbereisen.

Die seichte Plauderei mit den Schlager-Stars wurde natürlich auch von den TV-Zuschauern wahrgenommen – und teils auch bei Twitter kommentiert. Manches fällt dabei zu böse aus, um es hier wiederzugeben. Der Kommentar „Ein bisschen Fernsehgarten auf der Wiesn“ geht hingegen noch. Auch wenn die Nutzerin einen bösen Verdacht über Gabalier nachschiebt: „Der Andi sieht aus, als hätte er reingefeiert.“ Vielleicht musste der Schlager-Star einfach nur in Stimmung kommen. Später legte Gabalier bestens aufgelegt einen umjubelten Überraschungsauftritt hin. (lin)