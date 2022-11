Fans feiern Kommentar von Barbara Schöneberger zu Bikinifoto von Annemarie Carpendale

Oben ohne, währenddessen spielt sie mit ihrem Sohn: Annemarie Carpendales neueste Instagrambilder sorgen für ordentlich Wirbel. Während sich einige darüber wundern, begeistert ein Kommentar von Barbara Schöneberger das Netz.

Seychellen – Darf man sich als Mutter vor dem Sohn oben ohne zeigen? Diese Diskussion hat Annamarie Carpendale (45) jetzt wohl unabsichtlich im Netz und in den deutschen Medien losgetreten. Auch Barbara Schöneberger (48) gibt ihren Senf dazu und bekommt für ihren Kommentare von Fans, Promi-Kollegen und Wayne Carpendale viel Zuspruch.

Annamarie Carpendale zeigt sich oben ohne am Strand – und das Netz rastet aus

Annemarie Carpendale gönnt sich gerade eine Auszeit auf den Seychellen und beglückt ihre Instagram-Fans mit ganz vielen tollen Urlaubsbildern. Darunter auch eine Fotoreihe oben ohne. Zu sehen ist Annemarie Carpendale ohne Bikinioberteil, wie sie mit ihrem Sohn Mats am Strand Muscheln sammelt. Die wichtigen Stellen sind natürlich für die Fotos verdeckt, trotzdem berichten einige deutsche Medien darüber.

Eine Schlagzeile lautet „Trotz Sohn: Annemarie Carpendale genießt Urlaub oben ohne“. Diese Formulierung sorgt im Netz für Verwunderung und auch ihr Ehemann Wayne (45) versteht den Zusammenhang nicht ganz. Er postet einen Screenshot von dem Artikel und kommentiert ihn mit: „Teilt Eure beste Version, was man TROTZ SOHN…nich mehr machen sollte. Mein Vorschlag: TROTZ SOHN: Wayne Carpendale nackig in der Sauna!“.

Gewusst? Annemarie Carpendale war mal mit Oliver Pocher zusammen Annemarie Carpendale und Oliver Pocher waren tatsächlich von 2002 bis 2004 ein Paar. Heute ist sie mit Wayne Carpendale zusammen. Das Paar heiratete am 28. September 2013 auf Ibiza. Im Mai 2018 kam ihr gemeinsamer Sohn Mads zur Welt.

Fans feiern Kommentar von Barbara Schöneberger zu Bikinifoto von Annemarie Carpendale

Der Beitrag von Wayne Carpendale bekommt viel Zuspruch. Zahlreiche Fans und prominente Kollegen kommentieren – unter anderem auch Barbara Schöneberger. „Trotz Sohn… Barbara Schöneberger braucht kein Bikinioberteil, sie kriegt alles in die Hose“, schreibt die Moderatorin selbstironisch.

Barbara Schöneberger kommentiert ein Instagrambild von Wayne Carpendale bekommt im Netz viel Zuspruch von Fans und Promi-Kollegen (Fotomontage) © Instagram/wayne_interessiert_s

Mit diesem Spruch hat Barbara Schöneberger wohl einen Nerv getroffen, denn mehr als 1.200 Menschen gefällt der Kommentar. Ein Fan schreibt: „Ich dachte gerade, wer disst da so fies Barbara Schöneberger. oooh...sie selber“. Promi-Kollegin Wolke Hegenbarth (42) und der ehemalige AWZ-Schauspieler Sam Eisenstein (49) lassen ein Tränen lachendes Emoji in den Kommentaren. Wayne Carpendale selbst antwortet mit einem Kuss-Emoji und schreibt: „Made my day“.

Während Wayne Carpendale seine Frau verteidigt, sorgt sein Vater für ganz andere Schlagzeilen. Die Fans von Howard Carpendale nämlich haben seine Auftritte bei der „Schlagernacht des Jahres“ immer sehr gefeiert. Doch jetzt verabschiedete sich der Schlagerstar, denn er wird zukünftig nicht mehr bei der Veranstaltung auftreten. Verwendete Quellen: Instagram/annie_carpendale & Instagram/wayne_interessiert_s