Erotik-Vergangenheit ungewollt verraten: Carsten Spengemanns Freundin musste im Büro alles erklären

Die Vergangenheit von Monique, Carsten Spengemanns Freundin, kam ungewollt an die Öffentlichkeit. © Screenshots RTL/rtl.de

Plötzlich wusste es jeder: Nach dem Porno-Outing musste Carsten Spengemanns Freundin sich vor ihren Büro-Kollegen erklären. Doch das war noch nicht das Schlimmste.

Hamburg – Zum ersten Mal seit den Porno-Schlagzeilen zeigten sich Carsten Spengemann (49) und seine Freundin Monique Edel (43) in der Öffentlichkeit. Ein Auftritt, der vor allem Moni viel Überwindung gekostet haben muss. Vor vier Monaten wurde die Erotik-Vergangenheit der 43-Jährigen ungewollt mit der Öffentlichkeit geteilt, weil ein Journalist die Blondine wiedererkannte.

Carsten Spengemann wusste nichts von der Porno-Vergangenheit seiner Freundin

Als Carsten Spengemann Ende letzten Jahres die neue Beziehung öffentlich macht, weiß der 49-Jährige noch nichts von der Porno-Vergangenheit seiner Freundin. Er hält dennoch zu Moni – bei einem Event in Hamburg erklären beide nun, was sich verändert hat und wie schwer es ist, mit der Situation umzugehen.

Während Monique sichtlich angespannt ist, zeigt sich der Moderator noch immer aufgebracht über den Vorfall. Es sei hart, so der einstige DSDS-Moderator in einem Gespräch mit RTL, wenn jemand in die Öffentlichkeit gezogen wird, der ein normales Leben führt. Und genau das hatte Monique – ein normales Leben mit einem normalen Job im Büro, bis die Porno-Schlagzeilen alles änderten.

Monique: „Das muss man erst einmal schaffen, trotzdem jeden Morgen ins Büro zu gehen“

Plötzlich musste die 43-Jährige ihren Kollegen – die sicherlich niemals davon erfahren sollten – von einer Vergangenheit in der Erotik-Branche erklären. Ihre Stimme ist brüchig, als die Blondine im RTL-Interview davon erzählt. Das müsse man erst einmal schaffen, so Monique, trotz der Schlagzeilen über das eigene Leben jeden Morgen ins Büro zu gehen, ohne sich krankschreiben zu lassen.

Eine unfassbar unangenehme Aufgabe, die Monique Edel bewältigen musste – allerdings sei das noch nicht das Schlimmste gewesen. Für Monique waren es ihre Mutter und ihre 90-jährige Oma, denen sie nach dem ungewollten Outing unter die Augen treten und von ihrem einstigen Job erzählen musste. Während Carsten noch immer fassungslos darüber ist, dass ein Journalist die Privatsphäre seiner Freundin derart mit Füßen getreten hat, beweist Monique im Gespräch nur noch mehr Größe. Die Hamburgerin sei nicht sauer auf den Verfasser der Porno-Schlagzeilen, denn es sei sein Job und jeder mache seinen Job, erklärte sie.