Große Aufregung! Cathy Hummels teilt wichtige Botschaft - Ort der Aufnahme stößt Fans böse auf

Cathy Hummels am Strand in Dubai. © Screenshot Instagram/Cathy Hummels

Cathy Hummels gönnte sich in Dubai gerade einen Tag im Zeichen der Selbstliebe und veröffentlichte ein Foto ohne BH. Ihre Fans waren nicht alle begeistert.

Dubai - Cathy Hummels weilt gerade mit ihrem Sohn Ludwig in Dubai. Dort legte die „Kampf der Realitystars“-Moderatorin einen Sonntag ein, an dem sie sich selbst verwöhnte. An ihrem „Selflove Sunday“, wie sie es nennt, gönnte sie sich eine Massage. Das erzählt sie ihren Followerinnen und Followern auf Instagram. „Besser hätte mein Tag heute nicht sein können“, schreibt sie dazu.

Cathy Hummels teilt freizügiges Bild aus Dubai

Auf der Social Media Plattform teilte die 34-Jährige außerdem ein Foto von sich in Jeans und Tanktop. Dabei hat die Influencerin eine wichtige Botschaft an ihre Fans. Sie unterschrieb das Bild mit folgenden Worten: „Ohne BH. Wie viele Frauen mittlerweile. Sollte normal sein und ist es auch. Weil ich mich wohlfühle in meiner Haut.“ Auf dem Foto der Brünetten blitzen ihre Brustwarzen durch den schwarzen Stoff des Tops. Als Ortsmarke gibt sie „starke Frauen“ an. Ein Schnappschuss, für den Hummels jedoch nicht nur Zuspruch bekommt.

Böse Kommenatre für Cathy Hummels Foto

Grund für die Aufregung ist der eigentliche Ort der Aufnahme, die Vereinigten Emirate. In den Kommentaren schreibt beispielsweise eine Frau: „In den Emiraten? Super Idee!“ Jemand anderes fügt an: „Ok, der Beitrag war wahrscheinlich ein Eigentor! Durchsichtiges Oberteil in Dubai. Sorry, aber das ist nicht unbedingt schlau!“ Beide Kommentare bekommen über 200 Likes. „Ohne BH ist okay, aber so transparent ist für zu Hause“, findet auch jemand anderes.

Andere Personen verteidigen Cathy Hummels dagegen auch und feiern die Influencerin für ihre Botschaft. Follower schicken Herzen und schreiben „Starke und wunderschöne Frau“ oder „Wow, schaust du klasse aus“. „Du kannst es ja auch tragen“, ergänzt jemand.

Zuletzt feierte Cathy Hummels ihren Geburtstag in Thailand mit ihrer Familie. Die Moderatorin wurde am Rande von Dreharbeiten brutal überfallen.