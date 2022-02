Fans kritisieren Cathy Hummels für Bikini-Foto: Es könnte Kinder ein falsches Frauenbild vermitteln

Von: Alica Plate

Cathy Hummels sorgt mit Bikini-Schnappschuss für Aufreger im Netz © Screenshot/Instagram/cathyhummels/aenna.baenana

Cathy Hummels erntet für ein Bikini-Schnappschuss auf Instagram heftig Kritik. Denn laut der Meinung etlicher Fans, sei die 33-Jährige nicht nur zu dünn, sondern würde derzeit zudem nicht glücklich ausschauen.

Phuket, Thailand - Ist Cathy Hummels (33) sonst in München zu Hause, genießt sie derzeit das traumhafte Wetter in Thailand. Doch der TV-Star ist nicht zum Entspannen auf der Insel, sondern als Moderatorin für „Kampf der Realitystars“ unterwegs. Auch auf Instagram nimmt die hübsche Brünette ihre Follower mit und gibt ihnen einen Einblick hinter die Kulissen. Dabei versorgt sie ihre Fans auch immer wieder mit heißen Bikini-Schnappschüssen.

Doch die durchtrainierte Figur der 33-Jährigen scheint nicht bei jedem Fan gut anzukommen. Im Netz wird Cathy deshalb mit heftigen Vorwürfen konfrontiert. Extratipp.com* von IPPEN.MEDIA berichtet

Cathy Hummels postet Bikini-Bild - Fans machen ihr deshalb heftige Vorwürfe

Die TV-Moderatorin setzt alles daran, mit einer Top-Figur zu glänzen. Dafür legt Cathy Hummels nicht nur täglich Yoga-Sessions ein, sondern ernährt sich auch extrem gesund. Auf Instagram stellt sie regelmäßig ihren Körper zur Show und erntet dafür nicht nur Bewunderung. Denn einigen Fans scheint die Figur alles andere als gesund vorzukommen, weshalb sie ihr vorwerfen, mit solchen Bildern, Kindern ein falsches Frauenbild zu vermitteln.

„Man nennt es: Lebensfreude - gemeinsam mit Seelenfrieden meine Lieblingswörter. Auch aus diesem Grund steht für mich 2022 als Vorsatz ganz oben auf der Liste: Ich setze mich weiterhin stark für seelische Gesundheit bei Kindern / Jugendlichen ein. Dieses Gefühl von Glück hatte ich über 15 Jahre nicht wirklich in mir (...) Aber mich selbst so zu sehen wie auf diesen Fotos, zu spüren, zu verstehen, wer ich bin, was ich will, was ich brauche … Glücklich zu sehen, mich selbst als wertvoll zu erachten“, kommentiert Cathy Hummels ihr Bikini-Foto.

Fans enttäuscht von Cathy Hummels

Doch bei Fans stößt das Posting auf Kritik: „Der Text passt einfach nicht zum Foto. Sorry. Seelenfrieden ist das eine. Selbstdarstellung das andere. Text-Bild-Schere“, wirft ihr ein Fan an den Kopf.

Cathy Hummels Bikini-Post kommt nicht bei jedem Fan gut an © Screenshot/Instagram/cathyhummels

„Egal von welcher GESUNDHEIT hier gesprochen wird, sorry, aber Du siehst alles andere als gesund aus!“, heißt es von einer andern, während eine dritte einen Schritt weiter geht: „Wenn man sich für die seelische Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen einsetzt, ist dieses Foto nicht zielführend.“ *extratipp.com ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA