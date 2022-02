Cathy Hummels: Im thailändischen Fernsehen werden ihre Verletzungen gezeigt

Von: Alica Plate

Teilen

Nachdem vor wenigen Tagen bekannt wurde, dass Cathy Hummels am Strand überfallen wurde, veröffentlichte das thailändische Fernsehen nun erstmals Bilder: Diese zeigen die Verletzungen der „Kampf der Realitystars“-Moderatorin - zahlreiche blaue Flecke zieren ihren Körper.

Phuket, Thailand - Der Schock sitzt bei Cathy Hummels immer noch tief: Bei ihrem Aufenthalt in Thailand wurde sie kürzlich von einem Mann am Strand überfallen (weitere Star-News auf der Themenseite). Nachdem sie bereits auf Instagram über den Vorfall sprach, wurden in der thailändischen „Tagesschau“ nun erstmals Fotos veröffentlicht, die ihre Verletzungen zeigen. Bilder, die unter die Haut gehen, wie tz.de berichtet.

Cathy Hummels deutsche Influencerin, Moderatorin vollständiger Name Catherine Fischer-Hummels Geboren 31. Januar 1988 in Dachau Größe 1,68 Meter

Cathy Hummels am Abreisetag in Thailand überfallen

Das Ende ihrer Reise hat sich Cathy Hummels sicherlich anders vorgestellt. Drei Wochen lang war die Frau von Fußballer Mats Hummels für Dreharbeiten der RTL2-Show „Kampf der Realitystars“ in Phuket. Auch auf Instagram nahm sie ihre Fans bei dem Trip mit und teilte immer wieder traumhafte Bilder von weißen Stränden und glasklarem Wasser.

Doch am Abflugtag dann der Schock: Bei einem Strandsparziergang bekam sie plötzlich von hinten einen Hieb auf den Kopf - gleich mehrfach schlug der Mann auf sie ein, bis Cathy Hummels bemerkte „dass es hier um Leben und Tod geht“, weshalb sie sich anfing zu wehren. Der Täter schien es dabei auf ihr Handy abgesehen zu haben, als er dies in den Händen hielt, ließ er von ihr ab und die Moderatorin flüchtete ins Hotel.

Im thailändischen Fernsehen werden Cathy Hummels Verletzungen gezeigt © Screenshot/Facebook/Ch7HD News

Cathy Hummels: Im thailändischen Fernsehen werden ihre Verletzungen gezeigt

Ein dramatischer Vorfall, mit dem sich nun die thailändische Polizei beschäftigt. Mit allen Mitteln versucht diese den Täter zu fassen, der Cathy am Strand überfallen hat, weshalb das Szenario nun auch in Thailands „Tagesschau“ innerhalb eines vierminütigen Videos gezeigt wurde.

Lesen Sie auch „Soll der Teufel holen“: Willi Herrens Grab schon wieder geplündert Willi Herrens Grab wurde erneut geplündert. Die Blumen und Kerzen, die Jasmin Herren vor wenigen Tagen auf das Grab legte, sind verschwunden. Das gibt die Witwe auf Instagram bekannt. „Soll der Teufel holen“: Willi Herrens Grab schon wieder geplündert

Dabei wurde erstmals das Ausmaß gezeigt. Hielt sich Cathy Hummels bisher noch mit Fotos der Verletzungen zurück, kommen im thailändischen Fernsehen ihre davongetragenen Blessuren ans Licht: Neben blauen Flecken am Arm, ist auch die Schulter der 34-Jährigen von Flecken übersät.

Sondereinheit sucht nach dem Täter, der Cathy Hummels überfallen hat

Um den Täter zu fassen, der Cathy Hummels vergangenen Samstag am Strand überfallen hat, wurde eine Sonderkommission eingeschaltet. Dabei befragen die Polizisten nicht nur Passanten und Anwohner, sondern überprüfen auch die Kameras in Strandnähe. Außerdem wurde ein Foto von Cathy und ihre Beschreibung des Täters im Internet veröffentlicht.

Suchart Teerasawad, der Vize-Chef der Nationalpolizei, ist zuversichtlich, den Täter ausfindig zu machen. Im thailändischen Fernsehen verspricht er: „Der Fall wird gelöst!“ Dass die Ermittler alles geben, um den Mann zu finden, ist für Cathy Hummels eine große Erleichterung, wie sie im Bild-Interview bekanntgibt. „Ich bin froh, dass sich die Polizei so viel Mühe gibt. Auch, um andere Frauen vor diesem Mann zu schützen“, so die Moderatorin.

Bei Cathy Hummels sitzt der Schock noch immer tief

Wenige Tage nach dem Überfall meldete sich auch Cathy Hummels zu Wort und sprach über den Vorfall. Dabei betonte sie immer wieder, ihren Followern derzeit keine perfekte Welt vorspielen zu können. Denn der Überfall sitzt ihr auch noch mehrere Tage später mächtig in den Knochen.

Verwendete Quellen: bild.de, Ch7HD News