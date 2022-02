Cathy Hummels feiert Geburtstag in Thailand: „Es war eine neue Erfahrung ohne meine Familie“

Cathy Hummels © Tobias Hase/dpa/picture-alliance

München – Die Influencerin, Moderatorin und Fußballer-Gattin Cathy Hummels feierte am Montag ihren 34. Geburtstag in Thailand – und das ohne ihre Familie. Dafür aber mit ihren engsten Freunden. Auf Instagram teilt die schöne Moderatorin nun Fotos von ihrem gestrigen Geburtstagsfrühstück, dass ihre Freunde für sie vorbereitet haben. Zu sehen ist Cathy Hummels dabei in einem schönen rot-geblümten Strandkleid mit großen Perlen-Ohrringen. Hinter ihr sieht man das Frühstück am Strand mit vielen bunten Kissen, Blumen und Geburtstagsluftballons in Form der Zahl 34. In ihrem Post bedankt sich Cathy bei ihren „Lieblingen“ für „das wunderschöne Geburtstagsfrühstück“.

Gleichzeitig beschreibt sie diese Art, ihren Geburtstag ohne Familie zu feiern als ganz „neue Erfahrung“. Die Influencerin schreibt aber auch, dass sie ihren Geburtstag bald mit ihrer Familie nachholen möchte. Von anderen Kollegen und ihren Fans bekommt die Moderatorin viel Zuspruch für diesen neuen Weg – und zahlreiche Geburtstagsgrüße und Glückwünsche.