Fake-Hummels auf frischer Tat ertappt? Einige Fans sicher - „Eindeutig geschummelt“

Von: Julia Volkenand

Unter diesen Fotos diskutierten Fans von Cathy Hummels eifrig. © Screenshot

Cathy Hummels sorgte mit ihrem neuen Post für Diskussionen bei Instagram. Einige Fans warfen ihr ein Foto-Fail vor.

München - Sommer, Sonne und Bikini - wovon die meisten Deutschen bei aktuellem Schmuddelwetter nur träumen können, ist für Cathy Hummels (34) derzeit Realität. Auf Instagram teilte sie mit ihren Fans einen Schnappschuss aus dem Urlaub. Darauf zu sehen: Die Moderatorin am Strand im knall pinken Bikini, einen Bademantel lässig um die Schultern drapiert, auf dem Gesicht eine riesige Sonnenbrille. Daneben schreibt sie „Slayyy Gurl wegen Bizeps und so. (Der kleine Huckel war harte Arbeit)„ und bezieht sich auf ihre durchtrainierten Oberarme.

Cathy Hummels postet Foto: Fans vermuten Schummelei

Doch Fans fällt auf dem Bild ein ganz anderes Detail viel mehr ins Auge, als die Muckis der 34-Jährigen. Sie vermuten Schummelei hinter den langen Beinen, die sie zur Schau stellt. „Die Fans wollen gern Schummel-Bilder sehen“, feixt eine Userin. Auch andere Instagram-Nutzer stimmen zu: „Und schon wieder ist die Bildbearbeitung schiefgegangen“, „Die Bearbeitungen der Oberarme, der Brüste und des Bauches sind auch nix geworden.... Schaut denn keine der zwölf Angestellten noch mal vor der Veröffentlichung drüber?“ und „Hartes Training verlängert auch die Beine so wunderbar.“

„Eindeutig geschummelt“: Fans werfen Cathy Hummels Foto-Fail vor

„Sie hat ganz eindeutig an den Beinen was mehr dran geschummelt, oder hat sie heftige Orangenhaut auf den Innenseiten der Oberschenkel?“, schreibt ein User mit Blick auf die leichten Einwölbungen an der Innenseite der Beine. Diese könnten allerdings auch einfach Muskeln sein, die durch die Pose von Hummels auf den Beinen hervortreten. Ob es sich um Photoshop oder einfach den Winkel des Fotografen handelt, kann man auf dem Bild nicht genau erkennen.

Nicht alle Fans spotten über den Post, viele feiern das Bild und die Moderatorin auch: „Du bist wunderschön“, „Du siehst unglaublich toll aus“, „Steht dir super schön und gut dein Bikini“ und „Eine wunderschöne und großartige Lady!“, liest man darunter.

Zuletzt feierte Cathy Hummels ihren Geburtstag in Thailand mit ihrer Familie. Die Moderatorin wurde am Rande von Dreharbeiten brutal überfallen. (jv)