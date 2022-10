Cathy Hummels hat Ehering von Mats in Einzelteile zerlegt

Nach dem Ehe-Aus mit Mats verabschiedet sich Cathy Hummels nun auch von ihrem Ehering - und macht daraus eine Kette und Ohrringe. (Footomontage) © Instagram/Cathy Hummels

Nach dem Ehe-Aus mit Mats verabschiedet sich Cathy Hummels nun auch von ihrem Ehering - und macht daraus eine Kette und Ohrringe.

München – Seit Monaten gibt es immer wieder Trennungsgerüchte um Fußballer Mats Hummels (33) und Cathy Hummels (34). 2015 heiratete das Paar und durfte 2018 Sohn Ludwig begrüßen. Geäußert haben sich beide zu den Spekulationen bisher nicht. Seit Kurzem ist es jedoch klar, dass die Eltern eines Sohnes sich getrennt haben. Ein großer Schock für die Fans, da die beiden zusammen im Urlaub waren und gemeinsam Zeit verbracht haben. Da bleibt eine Frage nicht aus: Was passiert mit dem Ehering? Die 34-Jährige hatte dafür eine kreative Lösung. Die Influencerin hat den Ring zerlegt und sich daraus Ohrringe, sowie eine Kette, welche aus Gold und Brillis bestehen, machen lassen.

Cathy Hummels hat Ehering von Mats in Einzelteile zerlegt: Ein Symbol des Neuanfangs

Ihre Entscheidung begründet die Unternehmerin so: „Aus Liebe wurde Freundschaft. Ich will diese gemeinsame Zeit mit Mats immer liebevoll in Erinnerung tragen, somit habe ich einfach aus „Altem“ etwas „Neues“ gemacht.“ Für sie sei es ein Neuanfang. Cathy habe den Schmuck designt und ihm dadurch eine neue Interpretation gegeben. Nicht nur privat gibt es für Cathy viel zu tun. Auch beruflich ist in naher Zukunft so einiges los. So hat ihre Firma „Events bei CH“ von den 03-06 ein Retreat auf der griechischen Insel Rhodos organisiert. Das Hauptthema ist die mentale Gesundheit. Ein Thema, das vor allem Cathy wichtig ist. Zudem wird ab dem 16. November ihre eigene Dokusoap „Alles auf Anfang“ bei RTLZwei ausgestrahlt.