Schluss mit veganer Ernährung! Cathy Hummels isst wieder Fleisch und Fisch

„Viel fitter und agiler“

Cathy Hummels fühlt sich viel fitter – Grund dafür sei ihre Ernährungsumstellung. Um mehr Muskeln aufzubauen, isst die Moderatorin nun wieder Fleisch und Fisch.

Thailand – Cathy Hummels (34) erklärte erst kürzlich via Instagram, wie wohl sich die Moderatorin wieder in ihrem Körper fühle. Während der Dreharbeiten zu der neuen Staffel von „Kampf der Realitystars“ in Thailand erklärt die Beauty nun im Gespräch mit RTL, dass auch ihre Ernährung zu dem neuen Körpergefühl beiträgt. Nachdem sich die 34-Jährige jahrelang vegan ernährt hat, finden sich nun wieder Fleisch- und Fischgerichte auf Cathys Speiseplan. Der Grund dafür: „Ich habe beschlossen, dass ich ein bisschen mehr Muskeln aufbauen möchte“.

Und dabei sollen künftig Proteine aus Fleisch und Fisch unterstützen. Die 34-Jährige habe gemerkt, dass sie sich zwar sehr gerne vegan ernähre, aber die Auswahl des Essens „ein bisschen komplizierter“ sei. Das habe schließlich dazu geführt, dass die Ernährung der Beauty einfach mangelhaft war: „Ich mag viele Dinge nicht und mir hat echt viel gefehlt“. Die Influencerin stellt klar, dass sie der veganen Ernährung damit keinen schlechten Stempel aufdrücken möchte, gibt aber zu: „Für mich ist es – zurückblickend – auf Dauer nicht gesund gewesen“.

Cathy Hummels: “Ich habe die Kraft nicht, die ich brauche“

Vor allem Proteine und Omega3-Fettsäuren haben der Beauty im Alltag gefehlt und schließlich zu der Ernährungsumstellung geführt. „Es hat Klick gemacht in meinem Kopf und ich hab‘ gemerkt, so kann ich nicht mehr. Ich habe die Kraft nicht, die ich brauche“, erklärt Cathy im RTL-Interview und berichtet, wie sich seither ihr Köpergefühl verändert hat. Seit Hummels wieder Fleisch und Fisch esse, gehe es der Influencerin nun viel besser: „Ich fühle mich viel fitter und ich fühle mich viel agiler“. Dass sich die Beauty in ihrem Körper wieder viel wohler fühlt, schrieb Hummels auch kürzlich unter einen Bikini-Schnappschuss via Instagram.

Nachdem ihre Figur immer wieder in der Vergangenheit öffentlich angefeindet wurde, nahm Cathy in dem Beitrag Stellung zum Bodyshaming: „Meint ihr wirklich, ich hätte es nicht gesehen, dass ich nicht mehr gesund aussah?“ Nach der Trennung von ihrem Ex-Mann Mats Hummels (34) habe die Mutter des 5-jährigen Ludwigs mit starkem Gewichtsverlust und Panikattacken zu kämpfen gehabt. Umso schöner, dass es ihr wieder besser und sie nun versucht, eine gesunde Balance zu finden.