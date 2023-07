„Fand mich nicht schön“: Cathy Hummels gesteht Selbstzweifel

Von: Jessica Jung

Cathy Hummels postet regelmäßig Content auf Instagram. Nun äußert sie sich über ihre Gefühlslage und wie sie sich selbst sieht.

München – Cathy Hummels hält ihre rund 700.000 Follower auf Instagram auf dem Laufenden und gibt Einblicke in ihr Privatleben. Auch aus ihrer Gefühlslage macht sie kein Geheimnis. Nun gesteht sie ihre Selbstzweifel auf Instagram.

„Fand mich nicht schön“ – Cathy Hummels offenbart aktuelle Gefühlslage und Selbstzweifel

Cathy Hummels postet regelmäßig Beiträge, in denen sie ganz offen ist. So machte sie auch aus der Scheidung von Mats Hummels kein Geheimnis. Nun meldet sich die 35-Jährige erneut zu Wort und gesteht ihre Selbstzweifel in einem Instagram-Post. Zu einer Fotostrecke von sich fragt sie jedoch zunächst: „Ein hübsches Foto, oder?“

Hübsch habe sie sich allerdings ganz und gar nicht gefühlt. Nachdem sie eine Gesichts-Creme nicht vertragen habe, kamen offenbar Zweifel hoch. „Ich hatte heute ein paar Selbstzweifel und hab angefangen, mich mit anderen zu vergleichen“, schrieb sie in einem Post vom 16. Juli. „(Ich) fand mich nicht schön“, so die Moderatorin. Daraufhin habe sie eine Maßnahme ergriffen.

„Fand mich nicht schön“ – Cathy Hummels greift bei Selbstzweifeln zu bestimmter Maßnahme

„Ich habe dann Stopp zu mir selbst gesagt. Ein konstruktives Selbstgespräch geführt“, teilte sie ihren Followern mit. Sie ist der festen Überzeugung, dass es ein perfektes Bild in Wahrheit gar nicht gebe. Zudem ist sie der Meinung: „Es sollte uns nicht jucken, was andere sagen. Glück findet man ich sich selbst.“

Für ihre Ehrlichkeit kassiert Cathy Hummels, die kürzlich Tante geworden ist, allerdings Kritik im Netz. Einige ihrer Instagram-Follower finden den Post offenbar wenig angebracht.

Follower von Cathy Hummels nach Selbstzweifel-Geständnis: „Niemanden interessiert es“

So kommentiert ein User unter dem Instagram-Beitrag: „Cathy, warum hast du bloß immer so sehr das Bedürfnis dich präsentieren zu müssen? Und dann kommt es immer so sehr komisch rüber. Niemanden interessiert es, ob du Juckreiz im Gesicht hast. Und diese Selbstzweifel an dir musst du auch nicht immer der Öffentlichkeit mitteilen“.

Ein anderer User gibt der 35-Jährigen hingegen einen Rat: „Sperr mal dein Handy in den Tresor“. Er ist offenbar der Meinung, dass sich die Selbstzweifel und Vergleiche mit anderen so auflösen. Ob Cathy diese skurrile Methode tatsächlich ausprobiert oder lieber weiterhin Selbstgespräche führt, ist allerdings unklar. Verwendete Quellen: instagram.com/cathyhummels